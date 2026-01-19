মীরসরাইয়ে সিলিন্ডারবাহী ট্রাক উল্টে একজনের মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে এলপিজি সিলিন্ডারবাহী ট্রাক উল্টে আব্দুর রহমান (৪২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এতে চালক ও হেলপার আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিজামপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে ৷
নিহত আব্দুর রহমান উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের দক্ষিণ অলিনগর এলাকার বাসিন্দা। তিনি কিছুটা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এবং পেশায় একজন ভিক্ষুক।
থানা পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় উপজেলার নিজামপুর এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে একটি এলপিজি সিলিন্ডারবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে উল্টে যায়। উল্টে যাওয়ার সময় পাশে থাকা এক পথচারীকে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিলে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে তিনি নিহত হন।
মীরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঢাকা পোস্টকে বলেন, ‘সিলিন্ডারবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে।’