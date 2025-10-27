ভোট সামনে রেখে ‘বৃহৎ জোট গঠনের ভাবনা’ বিএনপির

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ‘বৃহৎ জোট গঠনের চিন্তা করছে’ বলে জানালেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
সোমবার দুপুরে শেরেবাংলা নগরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন বলেন, ‘‘সমগ্র বাংলাদেশে আসনভিত্তিক সকল যোগ্য প্রার্থীদের সাথে আমরা কথা বলেছি, এটা তারই প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আমরা একই বার্তা দিতে চাই, যাতে দলের ভেতরে ঐক্য থাকে, জাতির মধ্যে ঐক্য থাকে।
“যাদের সাথে আমরা যুগপৎ আন্দেোলন করেছি এবং একটা বৃহৎ জোটের জন্য আমরা চিন্তা করছি। সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যাতে আমরা এই নির্বাচনি বৈতরণী পার হতে পারি।”
গত কিছুদিন ধরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের দলের প্রার্থীদের সাক্ষাতকার হচ্ছে, যেখানে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা একক প্রার্থীর বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানে তারেক রহমানের বার্তা জানিয়ে দিচ্ছেন।
সালাহ উদ্দিন বলেন, “প্রার্থীদের কাছে আমাদের বার্তা একটাই–বিভেদ নয়, ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জাতির মধ্যে ঐক্যটাই হচ্ছে আমাদের বড় শক্তি।
“সেই ঐক্য বজায় রাখার জন্য কেউ যাতে বিভেদের পথে না যায়, সেই বার্তাটা আমরা প্রার্থীদের দিচ্ছি।”
জাতীয়তাবাদী যুব দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলের সভাপতি এম মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়নের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীদের নিয়ে জিয়ার কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। দলের প্রতিষ্ঠাতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন তারা।
দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, সাবেক যুবদল সভাপতি সাইফুল আলম নিরবসহ যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, “যুবকদের নিয়ে, তারুণ্যের ভাবনা নিয়ে আমরা যে বাংলাদেশ বির্নিমাণের স্বপ্ন দেখি, সেটাকে আমরা ৩১ দফায় ধারণ করেছি এবং সারাদেশের আমরা তরুণ-যুবকদের রাজনৈতিক ভাবনাকে আহরণ করার জন্য সারাদেশ সফর করেছি।
“তাদের রাজনৈতিক ভাবনা গ্রহণ করে সামনের দিনে জাতি বিনির্মাণে কীভাবে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমরা কর্মসূচি প্রণয়ন করছি।”
এই বিএনপি নেতা বলেন, “ইনশাল্লাহ এই দেশ একটি তারুণ্যনির্ভর বাংলাদেশ হবে, যুবকদের কর্মসংস্থাননির্ভর বাংলাদেশ হবে, যুবক ও তারুণ্যের চিন্তা-চেতনা নির্ভর, প্রযুক্তি নির্ভর, মেধা নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ হবে।
“যেই স্বপ্ন আমাদের শহীদরা দেখেছিলেন, যেই স্বপ্ন জুলাই-গণঅভ্যুত্থানের শহীদরা দেখেছিলেন, যেই স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের শহীদরা দেখেছিলেন… তরুণ-যুবকদের ভাবনা, তাদের রাজনৈতিক ভাবনাকে, তাদের চিন্তা-চেতনাকে আমরা আত্মস্থ করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাব।”
দুপুরে নয়া পল্টনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্পে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।