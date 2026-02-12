ভোট দিয়ে কর্নেল অলি বললেন, ১১ দলীয় জোট সরকার গঠন করবে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-১৪ আসনের একটি কেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ বীর বিক্রম। ভোট প্রদান শেষে তিনি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ‘আগামীতে ১১-দলীয় ঐক্যজোট সরকার গঠন করবে।’ চন্দনাইশ ও সাতকানিয়ার মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে চন্দনাইশ সদর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন কর্নেল অলি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত কোনো কেন্দ্র দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। গত তিন দিন ধরে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে মোটামুটি শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে।’
তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিভিন্ন গ্রামে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী জসিমের পক্ষ থেকে টাকা বিতরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় জড়িত অনেককে সেনাবাহিনী ও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে জানান তিনি।
চট্টগ্রাম-১৪ আসনের প্রেক্ষাপট ও নিজের ছেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে কর্নেল অলি বলেন, ‘চট্টগ্রাম-১৩ ও ১৪ (চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া) এলাকার প্রেক্ষাপটে ১১ দল সমর্থিত এলডিপির প্রার্থী ওমর ফারুক বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। সাধারণ মানুষ ওমর ফারুকের সঙ্গে বেইমানি করবে না।’
ভোটারদের সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘তারা (ভোটাররা) হয়তো অন্য পক্ষ থেকে টাকা নিতে পারে, কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন।’
সাবেক এই সামরিক কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ মনে করেন, দেশে একটি সুন্দর প্রশাসন গড়ে তুলতে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ ও আংশিক সাতকানিয়া) আসনের ভোটার হলেও তার ছেলে ওমর ফারুক ‘ছাতা’ প্রতীকে লড়ছেন চট্টগ্রাম-১৩ আসনে। সেখানে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন বিএনপির জসিম উদ্দিন আহমেদ, বিদ্রোহী প্রার্থী মিজানুল হক চৌধুরী এবং শফিকুল ইসলাম রাহী।