ব্যাংকের মূলধন ১০ শতাংশের কম হলে কর্মকর্তারা বোনাস পাবেন না: গভর্নর

কোনো ব্যাংকের মূলধন যদি ১০ শতাংশের নিচে হয় এবং প্রভিশন ঘাটতি থাকে তাহলে ওই ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ট (মুনাফা) দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। পাশাপাশি এসব ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তাকে বোনাস দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।
আহসান এইচ মনসুর বলেন, গত কয়েক বছর অর্থ ব্যবস্থায় শঙ্কা তৈরি হয়, একটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে আমরা কাজ করছি এবং আংশিক হলেও কাজ করছি। চেষ্টা করছি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার।
তিনি বলেন, বর্তমানে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সবগুলোতেই উদ্বৃত্ত আছে। এর কারণ হলো রেমিট্যান্সপ্রবাহ ২১ শতাংশ বেড়েছে। আবার সংকটের মধ্যেও রপ্তানিও বেড়েছে।
জুনের ঋণখেলাপি রিপোর্টে ৩০ শতাংশ খেলাপির আশঙ্কা করা হচ্ছে জানিয়ে গভর্নর বলেন, পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করার বিষয়ে সরকারের সঙ্গে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) আলোচনা শুরু হবে। এটা এক-দুই বছরের মধ্যে ভালো করবে। কর্মকর্তা ও আমানতকারীদের জন্যও ভালো হবে।
তিনি বলেন, হুন্ডি কমে এসেছে। প্রবাসী আয়ের ৩০ শতাংশ লিকেজ হতো। আমদানি কমেনি, তবে মূল্যটা কমে এসেছে। মূল্য বাড়িয়ে পাচার করার মানুষ এখন দেশে নেই, তাই ব্যয় কমেছে। যেভাবে অর্থপাচার হতো সেভাবে এখন হয় না। এর পেছনে কাজ করছে সুশাসন। এজন্যই বেড়েছে রিজার্ভ।
গভর্নর বলেন, ডলার সংকট না থাকলেও টাকার সংকট রয়েছে। এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ে কাজ করছি, আরও কাজ করতে হবে। এটা একদিনে হয় না, সময় লাগে। চালের দামটা বেড়ে যাওয়ায় আগস্টে কিছুটা মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, তবে মূল্যস্ফীতি আমাদের ৫ শতাংশের নিচে নামাতেই হবে।