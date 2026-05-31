রবিবার, মে ৩১, ২০২৬
বোয়ালখালীতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলায় ইমরান হোসেন (২৮) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৩০ মে) দিবাগত রাতে উপজেলার পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আইসক্রিম ফ্যাক্টরি রোড এলাকার আসকর পাড়া থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ইমরান হোসেন ওই এলাকার মৃত বজল করিমের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও এক বছর বয়সী এক সন্তান রেখে গেছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইমরানের ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান স্বজনরা। এসময় টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলে ঘরের সিলিংয়ের সঙ্গে গলায় গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় তাকে ঝুলতে দেখা যায়। পরে বেড়া কেটে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত বোয়ালখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। রাত পৌনে ১১টার দিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের পরিবারের লোকজনের দাবি, ইমরান হোসেন দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন।

বোয়ালখালী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জুয়েল রানা বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

