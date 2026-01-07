বিস্তারিত জানতে চেয়েছে আইসিসি, আজই জানাবে বিসিবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বিসিসিআই-এর নির্দেশে বাদ দেওয়ার পর আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিরাপত্তা শঙ্কা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। পরে আইসিসিকে বিসিবি জানিয়ে দিয়েছে, ভারতে খেলতে দল পাঠাতে চায় না তারা। নিজেদের খেলা শ্রীলঙ্কার ভেন্যুতে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছিল।
শুরুতে শোনা গিয়েছিল, আইসিসি এই ব্যাপারে ইতিবাচক। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফো গতকাল জানিয়েছে নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের বাইরে বাংলাদেশের ম্যাচ খেলার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার কথা বিসিবিকে জানিয়েছে আইসিসি। তারা বাংলাদেশ বোর্ডকে বলেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশকে ভারতে যেতে হবে অথবা পয়েন্ট হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে হবে।
তবে আজ সকালে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিসিবির কাছে নিরাপত্তার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়ে গতকাল রাতে মেইলের উত্তর দিয়েছে আইসিসি। বিসিবির একজন পরিচালক জানালেন, আজই আইসিসির কাছে ফিরতি মেইল দিবে বোর্ড।