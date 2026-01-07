বিপিএল থেকে বাদ ভারতের উপস্থাপিকা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চলমান বিপিএলের সঞ্চালক প্যানেল থেকে ভারতীয় উপস্থাপিকা রিধিমা পাঠককে সরিয়ে দিয়েছে।
আইপিএল থেকে মুস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও ক্রিকেটীয় সম্পর্কে দ্রুত অবনতি ঘটছে। তার সবশেষ প্রভাব পড়ল বাংলাদেশের সঞ্চালক প্যানেলে। ভারতীয় ক্রীড়া সম্প্রচারে বেশ পরিচিত মুখ রিধিমা। পাকিস্তানের জয়নব আব্বাসের সঙ্গে তিনিও এবারের বিপিএলে ছিলেন পরিচিত মুখ।
বিসিসিআই ও বিসিবির মধ্যকার এই টানাপোড়েনের মধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রিধিমা বিপিএল থেকে বাদ পড়েছেন। তবে নিজেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। তার কথা, টুর্নামেন্টের সঞ্চালক প্যানেল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তটি ছিল একান্তই তার নিজের।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি বিবৃতিতে রিধিমা সরাসরি এই গুজব নিয়ে বলেন, ‘গত কয়েক ঘণ্টা ধরে এমন একটি কথা ছড়ানো হচ্ছে যে আমাকে বিপিএল থেকে ‘বাদ’ দেওয়া হয়েছে। এটি সত্য নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার কাছে আমার দেশ সবসময় সবার আগে। এবং আমি যেকোনো নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্টের চেয়ে ক্রিকেট খেলাকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করি। আমি বছরের পর বছর ধরে সততা, সম্মান এবং প্যাশনের সঙ্গে এই খেলার সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। সেটির কোনো পরিবর্তন হবে না। আমি সততা, স্বচ্ছতা এবং খেলার চেতনার পক্ষে সবসময় থাকব।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘যারা সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের বার্তাগুলো আমার কাছে অনেক বড় কিছু। ক্রিকেট সত্যটা পাওয়ার দাবি রাখে। ব্যস, এটুকুই। আমার পক্ষ থেকে আর কোনো মন্তব্য নেই।’
গত ৩ জানুয়ারি বিসিসিআইর নির্দেশে আইপিএল স্কোয়াড থেকে মুস্তাফিজকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। তারপর থেকে দুই দেশের মধ্যে রেষারেষি চলছে। বাংলাদেশ আসন্ন আইপিএল সম্প্রচার না করার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা আইসিসিকে ভারতের বাইরে তাদের বিশ্বকাপ ম্যাচগুলো সরিয়ে নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছে। তবে শোনা যাচ্ছে, আইসিসি বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে- হয় ভারতেই তাদেরকে খেলতে হবে নয়তো ওয়াকওভার করতে হবে।