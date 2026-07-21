মঙ্গলবার, জুলাই ২১, ২০২৬
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বিকট শব্দের হর্ন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, আইন প্রয়োগের হুঁশিয়ারি বিআরটিএর

সুপ্রভাত ডেস্ক »

অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক, উদ্ধারকাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় জরুরি সেবার যানবাহন ছাড়া অন্য কোনো মোটরযানে হাইড্রোলিক হর্ন, হুটার ও অন্যান্য অননুমোদিত হর্ন ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি।

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মঙ্গলবার (২১ জুলাই) বিআরটিএর এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২-এর ৮১ নম্বর বিধি অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক বা উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত যানবাহন এবং রাষ্ট্রীয় জরুরি কাজে ব্যবহৃত একই ধরনের মোটরযান ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনে পরপর বিভিন্ন সুর প্রদানকারী বহুমুখী হর্ন বা তীব্র, কর্কশ, আকস্মিক, বিকট কিংবা ভীতিকর শব্দের হর্ন স্থাপন, পুনঃস্থাপন বা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ ধরনের অননুমোদিত হর্ন শুধু শব্দদূষণ ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে না, বরং চালকদের বেপরোয়া ও দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে উৎসাহিত করে। এতে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

সংস্থাটি আরও জানায়, সম্প্রতি কিছু মোটরযানে হাইড্রোলিক হর্ন, হুটার ও অন্যান্য অননুমোদিত হর্ন ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে, যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই জরুরি সেবার যানবাহন ছাড়া অন্য কোনো মোটরযানে এসব হর্ন বা যন্ত্র স্থাপন, পুনঃস্থাপন কিংবা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিআরটিএ আরও বলেছে, নির্দেশনা অমান্য করে অননুমোদিত হর্ন ব্যবহার অব্যাহত থাকলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

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