বাড়ছে হত্যা-ধর্ষণ : মানবিকতার চরম বিপর্যয়

সাম্প্রতিক সময়ে সীতাকুণ্ড, হালিশহর কিংবা ঢাকা—দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধেয়ে আসা সংবাদগুলো কেবল শিরোনাম নয়, বরং আমাদের বিবেকের কফিনে একেকটি পেরেক। সীতাকুণ্ডে শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে গলা কাটা, নগরের হালিশহরে পারিবারিক বিরোধের জেরে আপন বোনকে ভাইয়ের কুপিয়ে হত্যা, কিংবা খোদ রাজধানীতে রুমমেটকে হত্যার পর লাশ টুকরো টুকরো করে গুম করার চেষ্টা—এই প্রতিটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, আমরা এক গভীর সামাজিক ও মানসিক ব্যাধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। অপরাধের এই ধরনগুলো কেবল আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়, বরং আমাদের সামাজিক কাঠামোর চরম ধসকে নির্দেশ করে।

এই ভয়াবহতার মূলে রয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি, নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা। যখন মানুষ অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ দেখে, তখন তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ডালপালা মেলে। অন্যদিকে, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং সুস্থ বিনোদনের অভাবে তরুণ ও যুবসমাজের বড় একটি অংশ বিকৃত মনস্তত্ত্বের শিকার হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধনগুলো এখন আর আগের মতো সুদৃঢ় নেই; তুচ্ছ স্বার্থের দ্বন্দ্বে ভাই তার বোনের রক্ত ঝরাচ্ছে, বন্ধু হয়ে উঠছে বন্ধুর ঘাতক। এটি মূলত আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার চরম শূন্যতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে।
এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কেবল কঠোর আইন যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বহুমুখী সামাজিক আন্দোলন। সীতাকুণ্ড বা হালিশহরের মতো পৈশাচিক ঘটনার বিচার হতে হবে দ্রুততম সময়ে। অপরাধী যেই হোক, তার রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিচয় ভুলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের মনে আইনের প্রতি আস্থা ফিরে আসে। শিক্ষা মানে কেবল জিপিএ-৫ পাওয়া নয়। ছোটবেলা থেকেই প্রতিটি শিশুকে মানবিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাতে হবে। পরিবারকে হতে হবে নৈতিকতার প্রধান পাঠশালা।
আধুনিক জীবনের চাপে মানুষ ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি। রাগের মাথায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটানোর আগে মানুষকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে। পাড়া-মহল্লায় সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং খেলাধুলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। কিশোর গ্যাং কালচার বা বিকৃত বিনোদনের পথ বন্ধ করতে স্থানীয় মুরুব্বি ও প্রশাসনের সমন্বয়ে ‘সামাজিক নজরদারি’ বৃদ্ধি করতে হবে। অপরাধের রোমহর্ষক বর্ণনা না দিয়ে বরং অপরাধীদের বিচার ও সামাজিক বয়কটের বিষয়গুলোকে জোরালোভাবে প্রচার করতে হবে।
সীতাকুণ্ডের সেই শিশুটি কিংবা হালিশহরের বোনটি কেবল একটি সংখ্যা নয়, তারা আমাদেরই কারো সন্তান বা আপনজন হতে পারতো। আমরা যদি আজ এই পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার না হই, তবে আগামী দিনগুলোতে এই অন্ধকার আমাদের সবার ঘরকেই গ্রাস করবে। সময় এসেছে আয়নায় নিজেদের মুখ দেখার এবং ঘুণে ধরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে সংস্কার করার। বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পরিবার এবং নাগরিক সমাজ—সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে একটি নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে।

