বাংলাদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের সতর্ক করল কানাডা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে অবস্থানরত নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে কানাডার সরকার।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) এই সতর্কতা জারি করে ভ্রমণ পরামর্শ আপডেট করেছে কানাডার সরকার।
এতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কারের পর বাংলাদেশ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করবে। আগামী ২৫ ডিসেম্বরসহ নির্বাচনের আগে, চলাকালীন এবং পরে বিক্ষোভ আশঙ্কা করা হচ্ছে, ঢাকায় বড়ো জমায়েত এবং ট্র্যাফিক ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে পারে এবং চলাচলের বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।
এমনকি শান্তিপূর্ণ জমায়েত মাঝে মাঝে ব্যাহত হতে পারে বা ঢাকা ও অন্যান্য বড়ো শহরগুলোতে যান চলাচল ব্যাহত হতে পারে। আপনি যদি শহুরে এলাকার বাইরে ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন তবে এটি মনে রাখবেন, কারণ আপনার ভ্রমণের পরিকল্পনা ব্যাহত হতে পারে।
ফলে উচ্চ মাত্রার সাবধানতা অবলম্বন করুন। বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের কারণে উচ্চ মাত্রার সতর্কতা অবলম্বন করুন। সামান্য সতর্কবার্তা ছাড়াই নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।