রবিবার, মে ৩১, ২০২৬
ফটিকছড়িতে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ মে) সকালে উপজেলার বাগানবাজার ইউনিয়নের উদয়পাথর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. জয়নাল (৩২) ওই এলাকার মো. ইলিয়াছ কোম্পানির ছেলে।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা জয়নালকে উদ্ধার করে বারৈয়ারহাটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভুজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। অভিযুক্ত জাফরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

