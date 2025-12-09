প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাড়তি তিন দিন পরীক্ষা, শনিবারের ছুটি স্থগিত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শনিবারের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই সময়ে তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন–২০২৫ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
আজ (মঙ্গলবার) মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রওশন আরার সই করা ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, যেসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন–২০২৫ সম্পন্ন হয়নি, সেসব বিদ্যালয়কে ১১–১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ছুটি বাড়িয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে শুক্রবার ও শনিবার বাদে তিন দিন পরীক্ষা নেওয়া যাবে বলে নির্দেশনায় জানানো হয়েছে।
এ নির্দেশনা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে।
প্রসঙ্গত, ৩ দফা দাবিতে আন্দোলনের কারণে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা টানা ৬ দিনের কর্মবিরতি পালন করেন৷ ফলে ১ ডিসেম্বর থেকে প্রায় ৬৫ হাজার প্রাথমিক স্কুলের পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয়নি৷ পরে ৭ ডিসেম্বর (রোববার) থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যার কারণে পরীক্ষার দিনপঞ্জিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।