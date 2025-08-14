প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের পরাজয়

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
ইনিংসের শুরুটা ভালো করেও টপ এন্ড টি- টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান শাহীনসের কাছে ৭৯ রানে হার মানতে হয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২২৭ রানের ইনিংস গড়তে সক্ষম হয় শাহীনস। জবাবে উড়ন্ত সূচনা করলেও সোহানদের থামতে হয় ১৪৮ রানই।
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে বৃহস্পতিবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান শাহীনস। ব্যাটিংয়ে নেমে উড়ন্ত সূচনা পায় পাকিস্তান। ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিংয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দুই ওপেনার খাজা নাফে এবং ইয়াসির খান। ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিংয়ে এগিয়েছেন দুই ওপেনার। তাদের সামনে পাত্তাই পাচ্ছিলেন না বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বোলাররা। ওপেনিং জুটিতে চলে আসে ১১৮ রান। ফিফটি ছুঁয়েছেন দুজনই। ৩১ বলে ৬১ রান করা খাজা নাফে বিদায় নেন রান আউট হয়ে। আরেক প্রান্তে টিকে থাকা ইয়াসির আউট হন দলের ১২৯ রানের মাথায়। ৪০ বলে ৬২ রান করেন ইয়াসির। তাকে ফেরান মাহফুজুর রহমান রাব্বি। দুই ওপেনারকে হারালেও রানের গতি কমেনি পাকিস্তান শাহীনসের। তিনে নেমে রকেটের গতিতে রান তুলতে থাকেন আবদুল সামাদ। একের পর এক বাউন্ডারিতে দলের বোর্ডে রান তুলেছেন সামাদ। নিজেও চলে যান ফিফটির খুব কাছে। ফিফটি ছুঁয়েছেনও সামাদ। এছাড়া মুহাম্মদ ফাইক খেলেন ১০ বলে ১৮ রানের ইনিংস। শেষ দিকে সামাদের সাথে যোগ দেন ইরফান খান। ১২ বলে ২৫ রান করেন ইরফান। নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় পাকিস্তান শাহীনস। ২৭ বলে ৫৬ রান করে টিকে ছিলেন সামাদ। বাংলাদেশের হয়ে ১টি করে উইকেট নেন রাকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ এবং মাহফুজুর রহমান রাব্বি।
পাকিস্তানের বড় পুঁজির জবাব দিতে নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। দলের ৬ রানের মাথাতে ৪ বলে ৫ রান করে সাজঘরে ফিরে যান নাঈম শেখ। এরপর শক্ত হাতে দলের হাল ধরেন সাইফ হাসান এবং জিসান আলম। দুজনের ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিংয়ে পাওয়ারপ্লের ফায়দা লুটেছে বাংলাদেশ। ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৭৪ রান তুলেছে ‘এ’ দল। পাওয়ারপ্লে শেষে বিদায় নেন জিসান। ১৭ বলে ৩৩ রান করে আউট হয়েছেন তিনি। সাইফের টর্নেডো ব্যাটিং চলছিল। ছুঁয়ে ফেলেন ফিফটিও। চারে নামা আফিফ হোসেন ধ্রুব সুবিধা করতে পারেননি। ৮ বলে ৬ রান করে বিদায় নেন আফিফ। ফিফটির পর থেমেছেন সাইফও। ৩২ বলে ৫৭ রান করে সাজঘরে ফিরে যান তিনি। শেষ দিকে লড়াই চালিয়েছেন নুরুল হাসান সোহান। ১৬ বলে ২২ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন দলের অধিনায়ক। তবে বাকিরা তাকে সেভাবে সঙ্গ দিতে পারেননি। ফলে বাংলাদেশও আর জয়ের মুখ দেখেনি। একের পর এক উইকেটের পতনের ফলে ১৪৮ রানের মাথাতে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ ‘এ’ দল। পাকিস্তান শাহীনস তুলে নেয় ৭৯ রানের বিশাল জয়। ৩ বলে ৬ রান করেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। অন্যদিকে ১০ বলে ৩ রান করেছেন মাহফুজুর রহমান রাব্বি।
পাকিস্তানের চৌধুরী সাদ মাসুদ এবং ফয়সাল আকরাম ৩টি করে উইকেট নেন। ২ উইকেট তোলেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। ১টি করে উইকেট নেন মাজ আহমেদ সাদাকাত এবং উবাইদ শাহ।