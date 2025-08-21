প্রথম আঞ্চলিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা হচ্ছে

নিজস্ব ক্রীড়া প্রতিবেদক »
চট্টগ্রামের তথা দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আরো একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। নাজমুল হাসান পাপনের নেতৃত্বাধীন বিগত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আঞ্চলিক ক্রিকেট কমিটি গঠন করলেও আঞ্চলিক পর্যায়ে বড় কোন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়নি। বর্তমানে সেই কমিটি বাতিল হলেও বোর্ডের নতুন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের আগ্রহে এবং তার সতীর্থ বোর্ড পরিচালক চট্টগ্রামের দুই সন্তান আকরাম খান ও মনজুর আলমের উদ্যোগে প্রথমবারের মত বড় পরিসরে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী ২৮ আগস্ট মাঠে গড়াতে যাচ্ছে। ঐদিন সকাল ৯টায় সাগরিকাস্থ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট, ২০২৫) বিকেলে নগরীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা দল অংশ নিচ্ছে। চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও এবি ব্যাংক জেলা দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ১১টি দলকে লটারির মাধ্যমে ৬টি পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। গ্রুপ এ’র ৫টি দল: ফর্টিস রাঙামাটি, কন্টিনেন্টাল খাগড়াছড়ি, এশিয়ান চট্টগ্রাম, ইস্পাহানি ফেনী, এবি ব্যাংক চাঁদপুর, গ্রুপ বি’র ৬টি দল: কন্টিনেন্টাল ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ফর্টিস কুমিল্লা, ইস্পাহানি লহ্মীপুর, ক্লিফটন কক্সবাজার, এবি ব্যাংক নোয়াখালী, এশিয়ান বান্দরবান। প্রতিযোগিতার মোট বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৪৩ লক্ষ টাকা এবং বাকি ৩৭ লক্ষ টাকা ৬টি স্পন্সর প্রতিষ্ঠান প্রদান করছে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলকে ট্রফিসহ এক লক্ষ ও পঞ্চাশ টাকা প্রাইজমানি এবং প্রতি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়কে পাঁচ হাজার টাকা দেয়া হবে বলে আকরাম জানান। এছাড়া অংশগ্রহণকারী জেলা দলকে দল প্রস্তুতি ও অনুশীলন খরচ, আবাসন, খাবার, খেলার পোশাক, দৈনিক ভাতা, যাতায়াত ভাতাসহ যাবতীয় সুবিধাদি প্রদান করা হবে। অল্প সময়ের সিদ্ধান্তে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে এই প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতা করার সদয় সম্মতি এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য এবি ব্যাংক, এশিয়ান গ্রুপ, ক্লিফটন গ্রুপ, কন্টিনেন্টাল গ্রুপ, ফর্টিস গ্রুপ এবং ইস্পাহানি গ্রুপ অব কোম্পানিজকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। টুর্নামেন্টের খেলা সমূহ সাগরিকাস্থ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম (২৮ আগস্ট থেকে) এবং চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে (৩০ আগস্ট থেকে) অনুষ্ঠিত হবে। ১১টি দল ২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলবে। প্রতিদিন প্রতি ভেন্যুতে ২টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৯টায় প্রথম খেলা এবং দুপুর দেড়টায় দ্বিতীয় খেলা শুরু হবে। গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দুটি করে দল সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। দুর্বল জেলা দলের হয়ে অন্য জেলার অবশিষ্ট খেলেয়াড়রা অংশ নিতে পারবেন। এ ব্যাপারে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
ইস্পাহানি গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা সালমান ইস্পাহানি, কন্টিনেন্টাল গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আহসান ইকবাল চৌধুরী আবির, ক্লিফটন গ্রুপের সিইও এমডি মহিউদ্দীন, এবি ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান মাহতাবুর রহমান ও এশিয়ান গ্রুপের পরিচালক ওয়াসিফ সালাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তারা সকলেই তাদের দেয়া জেলা দলের দায়িত্ব স্থায়ীভাবে প্রদানের অনুরোধ জানান। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা দলকে নার্সিং করে ভালো অবস্থানে পৌঁছে দিতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এদিকে এ টুর্নামেন্ট নিয়মিত আয়োজনের পাশাপাশি ওয়ানডেও দুই দিনের টুর্নামেন্ট করার কথা উল্লেখ করে বোর্ড কর্তারা খেলোয়াড়দের প্রতিভা যাছাই করে চট্টগ্রামের হারানো গৌরব ফিরে আনা সম্ভব হবে বলে জানান। তারা আরো বলেন, পর্যায়ক্রমে বয়সভিত্তিক আঞ্চলিক টুর্নামেন্টও আয়োজনের উদ্যোগে নেয়া হবে।