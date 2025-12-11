প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ‘লং মার্চ টু যমুনা’ আটকে দিলো পুলিশ

সুপ্রভাত ডেস্ক »

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সকল অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোর স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে লং মার্চ টু যমুনা কর্মসূচি আটকে দিয়েছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে যমুনা অভিমুখে যাওয়ার সময় পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষকদেরকে কদম ফোয়ারার সামনে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়।

এসময় আন্দোলনরত শিক্ষকরা রাস্তায় বসে পড়েন এবং দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এতে সড়কে যানযটের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে শিক্ষকদের ৬ জন বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল যমুনায় গিয়েছেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষকদের দাবিসমূহ হলো-

১. সব বিশেষ (অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি নিশ্চিত করা।

২. সব বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী বান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

৩. বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ৩,০০০ টাকা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি মিডডে মিল, উচ্চ মানের শিক্ষাসামগ্রী, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও থেরাপি সেন্টার বাস্তবায়ন করা।

৪. ছাত্র-ছাত্রীদের ভোকেশনাল শিক্ষা কারিকুলামের আওতায় কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

৫. চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত কোটা সুনিশ্চিত করা।

