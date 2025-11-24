পরিবেশ উপদেষ্টা : ই-পারিবারিক আদালত নারী ও শিশুদের জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ই-পারিবারিক আদালত বর্তমান সরকারের বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার একটি কার্যকর উদ্যোগ।
বিচারপ্রার্থী জনগণ, বিচারক ও আইনজীবীদের জন্য ই-পারিবারিক আদালত অনেক বেশি সহায়ক হবে, এতে সময় অর্থ ও যাতায়াতের কষ্ট লাঘব হবে। ই-পারিবারিক আদালত নারী ও শিশুদের জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাজধানীর মহানগর দায়রা জজ আদালতের জগন্নাথ-সোহেল মিলনায়তনে ই-পারিবারিক আদালতের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় এসব কথা বলেন উপদেষ্টা।
উপদেষ্টা বলেন, ই-পারিবারিক আদালত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করতে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা গেলে জনগণ আরো বেশি এর সুফল পাবে।
তিনি বলেন, ডিজিটালাইজেশন অনেক সুফল রয়েছে, পৃথিবীতে যেসকল দেশ ডিজিটালাইজেশন হয়েছে তারা তত বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। ই-পারিবারিক আদালত বিচার প্রার্থীদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান করবে। ই-পারিবারিক আদালতের কার্যকার করতে আইনজীবীদের সহযোগিতার অনুরোধ করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা।