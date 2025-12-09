পরিবর্তন এলো ৫০তম বিসিএস প্রিলির নম্বর কাঠামোয়

সুপ্রভাত ডেস্ক »

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ (মঙ্গলবার) পিএসসির ওয়েবসাইটে এ সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছে।

নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রিলিমিনারি পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বরের হবে। এবার নম্বর বণ্টনে আনা হয়েছে বেশ কিছু পরিবর্তন।

দেখা গেছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩০ করে ৬০ নম্বর। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫ নম্বর এবং বাংলাদেশ বিষয়াবলিতেও থাকছে ২৫ নম্বর।

এ ছাড়া ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অংশে ১০ নম্বর, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫ নম্বর, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ১৫ নম্বর, গাণিতিক যুক্তিতে ২০ নম্বর, মানসিক দক্ষতায় ১৫ নম্বর এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনে ১৫ নম্বর রাখা হয়েছে।

পূর্বের বিসিএস পরীক্ষায় বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অংশে ৩৫ নম্বর করে বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ছিল ৩০ নম্বর এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০ নম্বর। সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, গাণিতিক যুক্তি এবং মানসিক দক্ষতা—প্রতিটি অংশেই ছিল ১৫ নম্বর করে। অন্যদিকে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন এবং ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অংশে বরাদ্দ ছিল ১০ নম্বর।

