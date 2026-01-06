পরিচ্ছন্ন কর্মীদের শীতবস্ত্র দিল চসিক, বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান

শীতার্তদের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেছেন, শীত শুধু একটি মৌসুমি দুর্ভোগ নয়, শীতবস্ত্রের অভাবে প্রতিবছর অনেক মানুষ প্রাণ হারান। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্মিলিত সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) নগরের জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মেয়র। এ সময় নগরের ৪১টি ওয়ার্ডের ৪১০ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর হাতে শীতকালীন পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন জানান, পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন বিভাগের প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিকের সবাইকে শীতবস্ত্র দেওয়া হবে। পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন শ্রমিকদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে নীরবে ও নিরলসভাবে কাজ করা এসব শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা সিটি কর্পোরেশনের নৈতিক দায়িত্ব।

পরিচ্ছন্ন কর্মীদের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম শহরকে নিজের মনে ধারণ করে কাজ করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা শুধু পেশাগত দায়িত্ব নয়; এটি দায়িত্ববোধ, মানবিকতা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। পরিচ্ছন্ন কর্মীরাই নগর ব্যবস্থাপনার নীরব সৈনিক। তাদের শ্রমের ফলেই নগরবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের সুযোগ পাচ্ছে।

মেয়র আরও বলেন, পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ওপরই নগরের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই সবাইকে শহরের প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা নিয়ে আরও মনোযোগী হয়ে কাজ করতে হবে।

