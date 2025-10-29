নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারে না: আমীর খসরু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হবে শিক্ষাখাতে। আগামীর নতুন বাংলাদেশ হবে শিক্ষা নির্ভর। শিক্ষিত না হলে জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। আগামীর বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, তার জন্য শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। নারী ক্ষমতায়ন ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। নারীদের সঙ্গে নিয়েই দেশ গড়তে হবে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে নগরের হালিশহরে রাবেয়া বসরি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বেশি জোর দিতে হবে, যাতে তারা স্বামীর মুখাপেক্ষী না হয়। বিশ্বে প্রযুক্তিতে যে পরিবর্তন আসছে, সেই প্রযুক্তির সঙ্গে যদি আমাদের মেয়েরা যুক্ত হতে না পারে, তাহলে তারা পিছিয়ে পড়বে। শুধু পড়ালেখা করলেই হবে না—তাদেরকে কম্পিউটার শিক্ষায় দক্ষ হতে হবে। আমরা মেয়েদেরকে সর্বক্ষেত্রে দেখতে চাই—চাকরিক্ষেত্রে, ক্রীড়াঙ্গনে, রাজনীতিতে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষার জন্য অনেক অবদান রেখেছেন। আগামীতে নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তারেক রহমানও নানা পদক্ষেপ নেবেন।আমীর খসরু আরও বলেন, আমাদের পেছনে তাকানোর সময় নেই, এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়। নতুন বাংলাদেশে বড় বড় ব্রিজ বা দালান নয়, প্রয়োজন সুশিক্ষিত জাতি। প্রতিটি স্কুলে ল্যাবরেটরি থাকতে হবে, কারিগরি শিক্ষার সুযোগ রাখতে হবে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও শিক্ষার অংশ—এসব একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে। বিগত দিনে আমরা অনেক স্কুলে দালান নির্মাণ করেছি; ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ শিক্ষার মানোন্নয়নে আরও বেশি গুরুত্ব দেব।
বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি মো. শফিউল্লাহর সভাপতিত্বে এবং শিক্ষিকা রোকেয়া বেগম ও সামিনা আক্তারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিবুর রহমান। বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুর রহমান স্বপন, মঞ্জুর আলম, সদস্য ও সাবেক কাউন্সিলর আবুল হাসেম, সাবেক কাউন্সিলর জেসমিন খানম, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, শিক্ষক তাজউদ্দীন, বিপাশা রূপা, শাহিন আক্তার, বিএনপি নেতা আবু জহুর, মোহাম্মদ সাইফুল, নূর সেলিম বাঙালি, মহল্লা কমিটির সভাপতি আবুল বাশার ও রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।পরে আমীর খসরু কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ করেন।