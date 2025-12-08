ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রিকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে : সালাহউদ্দিন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপি দেশের মানুষের কাছে সমর্থন চাইছে, ভোট চাইছে বলে উল্লেখ করে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জনগণ আমাদের কাছে কী চায়, তা তো আমাদের দিতে হবে। আমরা তো কেবল ধর্মের একটা ট্যাবলেট বিক্রি করতে চাই না। আমরা চাই জনগণের কল্যাণ, অর্থনৈতিক মুক্তি। আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা কী আছে, সেটা জনগণের সামনে রাখা।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনিস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় তিনি ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কি কি করবে তা সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, যারা বিনা কষ্টে জান্নাতে যেতে চায়- তাদের আগে জানা দরকার বাসস্টেশন কোথায়? জনগণ এগুলো বোঝে। যারা ধর্ম ব্যবসায়ী আছেন তারা কেবল বলছে- এই মার্কায় ভোট দিলে জান্নাত। কিন্তু ইহকালে কিভাবে চলবে- এর কোনো বক্তব্য নাই। যেই দলের কোনো নীতি-আদর্শ নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই- শুধুমাত্র ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।