মশার উপদ্রব : দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

চট্টগ্রামে চলতি বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন নভেম্বরে। গত ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭—গড়ে প্রতিদিন ৩৫ জন। গত অক্টোবর মাসে আক্রান্ত হন ৯৯০ এবং সেপ্টেম্বরে ৯৩৫ জন।
এদিকে চলতি বছর এক মাস বাকি থাকতেই ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী গত বছরের মোট সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। জানুয়ারি থেকে গতকাল রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত চট্টগ্রামে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ হাজার ৫১২ জন। গত বছর আক্রান্ত ছিলেন ৪ হাজার ৩২৩ জন। চিকিৎসকেরা বলছেন, ডিসেম্বরের শুরুতে বৃষ্টি হলে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। সাধারণত বৃষ্টি হওয়ার পর ২৮ দিন মশার প্রকোপ বেশি থাকে।
চট্টগ্রাম, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র, সেখানে বর্তমানে মশার উপদ্রব এক অসহনীয় নাগরিক দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাণিজ্যিক শহরের প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মশার তীব্র আক্রমণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । এটি শুধুমাত্র একটি অস্বস্তিকর সমস্যা নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুতর হুমকিও বটে।
​সাম্প্রতিক সময়ে মশা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে অপরিচ্ছন্নতা এবং দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা। বর্ষা বিদায় নিলেও নালা-নর্দমার নোংরা পানি জমে থাকা মশার বংশবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। বিশেষ করে, শহরের অনেক নির্মাণাধীন অবকাঠামো এবং খাল-নালার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে। মশাবাহিত রোগ, যেমন ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে, যা সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যগত দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।
​এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মশা নিধনের জন্য যে ফগিং বা স্প্রে কার্যক্রম চালানো হয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত, অনিয়মিত এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় কার্যকর হচ্ছে না। মশা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে শুধুমাত্র সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়ায় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।
​এই নাগরিক বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন সমন্বিত ও কঠোর ব্যবস্থা। মশা নিধনের জন্য উন্নত মানের কীটনাশক ব্যবহার, ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিয়মিত পরিষ্কার এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হবে, একটি স্বাস্থ্যকর নগরী নিশ্চিত করা তাদের মৌলিক দায়িত্ব। দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমেই চট্টগ্রামবাসীকে এই মশার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হবে।

