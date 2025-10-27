‘দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে সাংবাদিকতাকে কলুষিত করবেন না’

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করার মাধ্যমে সাংবাদিকতাকে কলুষিত না করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া।
আজ (সোমবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘বাংলাদেশে গণমাধ্যম ও বিনোদন খাতে নারীর নেতৃত্ব’ শীর্ষক বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, আমরা সাংবাদিকতা করি, তবে আমাদের ব্যাক্তিগত ও রাজনৈতিক বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু আপনি যখন কলম হাতে নেবেন, তখন শুধু দেশ ও জাতিকেই প্রাধান্য দেবেন। কোনো দল বা ব্যাক্তিকে নয়। ব্যাক্তি বা দলপূজা আমাদের শেষ করে দেবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা নিজেদের রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে দাবি করি। কিন্তু এই স্তম্ভকে ঠিক রাখার জন্য আমরা কি কোনো কাজ করি? আজকে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা যে পর্যায়ে চলে গেছে, তার জন্য অন্যদের দায়ী না করে আগে নিজেদের দায়ী করতে হবে। গত ১৬ বছর একটি দলের লেজুরবৃত্তি করেছে কিছু সাংবাদিক। এখন আবার একটি দল প্রস্তুতি নিচ্ছে সামনে যে দলটি ক্ষমতায় আসবে তাদের লেজুড়বৃত্তি করার জন্য। যদি দলীয় লেজুড়বৃত্তি করতেই চান, তাহলে সেসব দলের প্রেস উইংয়ে যোগদান করুন। কিন্তু দয়া করে সাংবাদিকতাকে কলুষিত করবেন না।
প্রধান অতিথি বলেন, দেশের আইন আদালত, পুলিশ প্রশাসন ও মিডিয়া যদি সৎভাবে কাজ করে, তাহলে খুব দ্রুত দেশ ঠিক হয়ে যাবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টের অগার্নাইজিং সেক্রেটারি এরফানুল হক নাহিদ, বাংলাদেশ সিনে জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কামরুল হাসান দর্পন, জিয়া কালচারাল অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট রোকেয়া সুলতানা কেয়া, বইয়ের লেখিকা তানিয়া আফরিন প্রমুখ।
