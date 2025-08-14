ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট

সুপ্রভাত ডেস্ক »
অবিরাম বৃষ্টিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অসংখ্য খানাখন্দ তৈরি হওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল থেকে নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। সাইনবোর্ড থেকে মোগড়াপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গাড়ি ধীরগতিতে চলছে, কোথাও আবার সম্পূর্ণ থেমে আছে।
বৃষ্টির পানিতে খানাখন্দ ভরে যাওয়ায় গাড়ি চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বড় বড় গর্তে আটকে একাধিক ট্রাক ও বাস বিকল হয়ে যায়। অন্যদিকে, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নির্মাণকাজের কারণে বিকল্প রাস্তাগুলোতেও চাপ বেড়ে যায়। মদনপুরে এশিয়ান হাইওয়ের নাজুক অবস্থার কারণে স্বাভাবিক যানবাহন প্রবাহ ব্যাহত হয়, যা শেষ পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যানজটকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।
যাত্রী কিশোর হোসেন বলেন, সাধারণত ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে তিন ঘণ্টা লাগে। কিন্তু আজ আট ঘণ্টা ধরে রাস্তায় বসে আছি। খানাখন্দ ও যানজটের কারণে ভোগান্তির শেষ নেই।
এদিকে মহাসড়ক ঘেঁষা ব্যবসায়ীরাও ক্ষতির মুখে পড়েছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী আব্দুল মালেক জানান, যানজটের কারণে গ্রাহক আসতে পারছে না। পণ্য পরিবহনেও সমস্যা হচ্ছে। প্রতিদিনই বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হচ্ছি। দ্রুত সড়ক সংস্কার এবং অব্যবস্থাপনা দূর করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।
কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাদের জিলানী ঢাকা পোস্টকে বলেন, যানজট নিরসনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
যানজটের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নির্মাণকাজ এবং মদনপুর থেকে এশিয়ান হাইওয়ের রাস্তার অবস্থা নাজুক হওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গাড়ির অতিরিক্ত চাপ বেড়েছে। এছাড়া কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে বড় বড় খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে এতে গাড়ি খুবই ধীর গতিতে চলছে।