টেকনাফে আগুনে ঘেরা ব্যাডমিন্টন কোর্ট, জন্মদিন উদযাপনে পোড়ানো হলো দামি বাইক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজারের টেকনাফে জন্মদিন উপলক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য ভিডিও কন্টেন্ট বানানোর উদ্দেশ্যে নিজের মোটরসাইকেল পুড়িয়ে ফেলেছেন এক যুবক।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার হ্নীলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় যদিও কেউ হতাহত হয়নি।
জন্মদিন উদযাপন করা ওই যুবকের নাম শাহ আজম। স্থানীয়ভাবে তিনি আজম সরকার নামে পরিচিত। তিনি স্থানীয় ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ জামাল হোসেনের ছেলে।
শাহ আজম ২০১৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে মাদক কারবারে জড়িত ব্যক্তি হিসেবে আত্ম স্বীকৃতি দেওয়া ১০২ জন কারবারির মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে টেকনাফে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।
আত্মসমর্পণের পর দুই বছর কারাবাস শেষে মুক্তি পান শাহ আজম। কিছুদিন না যেতেই তিনি ২০২১ সালের ২৩ মে এক লাখ ইয়াবাসহ তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, মোটরসাইকেলে পেট্রোল ঢেলে দিচ্ছেন সেলিম নামে এক ব্যক্তি এবং পাশে আগুনের মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শাহ আজম।
পেট্রোল ঢালার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যাডমিন্টন কোর্টের চারপাশে আগুন ধরে যায় এবং মোটরসাইকেলটি জ্বলতে শুরু করে। তাৎক্ষণিক সরে যাওয়ায় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যান সেলিম ও শাহ আজম এবং পরে কিছু যুবক পানি ও বালি ব্যবহার করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এছাড়া আজমের ৩০তম জন্মদিন উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন কোর্টে আগুন দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় ‘থার্টি ইয়ার্স’ লেখাটি।
তবে পরে আরও এক ভিডিও বার্তায় শাহ আজম বলেন, ‘ভুলক্রমে এই আগুন লেগেছে এবং কেউ যাতে এই ধরনের ট্রেন্ডিং ভিডিও না বানায় সে জন্য সবাইকে সচেতনতা অবলম্বন করার অনুরোধ করছি।’
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বেলাল হোসেন নামের এক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর পুরো আয়োজনটির ভিডিও ধারণ করছিলেন।
‘থটস অফ বিল্লাল’ পেজের জন্য বেলাল এই কাজ করেছে বলে জানান ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর লোকমান। তিনি বলেন, বিল্লালের অনুসারীরা এসব মিথ্যা ভিডিও করে। নিজেরাই এমন কন্টেন্ট বানাতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। এমন এক ভিডিও বানাতে গিয়ে শাহ আজম ভাই, বেলাল আর সেলিম প্রাণ হারাতে বসেছিল। আল্লাহর অশেষ রহমতে তারা বেঁচে গেছে।
তবে শাহ আজম মানবিক কর্মকাণ্ডসহ নিজের বিভিন্ন কাজের দৃশ্যধারণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউবে প্রচার করে থাকেন। ফেসবুকে শাহ আজমের ১ লাখ ২৪ হাজার অনুসারী এছাড়াও আছে হাজার খানেক সাবস্ক্রাইবারের একটি ইউটিউব চ্যানেল।
এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কক্সবাজারের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ঢাকা পোস্টকে বলেন, প্রকাশ্যে দাহ্যবস্তু প্রয়োগের মাধ্যমে আগুনের এমন ব্যবহার অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন অনুযায়ী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। তার ওপর এখন শীতের মৌসুম, আগুনের মাত্রায় সেখানে বড় কোনো ক্ষতি হতে পারতো।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য বলছে, শাহ আজমের বিরুদ্ধে মাদক প্রতিরোধ আইনসহ বিভিন্ন অপরাধে অসংখ্য মামলা রয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত ২৮ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আল আমিন শীতকালীন কন্টেন্ট বানাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। ময়মনসিংহ জেলার গৌরপুরের দাড়িয়াপুর ইটখোলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আল আমিন অগ্নিদগ্ধ হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন।