টি আর একাডেমীর বার্ষিক শিক্ষা সফর গত ২৭ ডিসেম্বর শনিবার,রাঙামাটি পার্বত্য অঞ্চলে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
সফরের মূল আয়োজনে ছিলেন একাডেমীর প্রধান তাওসিফ রহমান ও আব্দুল্লাহ আল রাফি।
এই সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পায়।
রাঙামাটি তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, বিশাল হ্রদ, পাহাড়, ঝর্ণা এবং বৈচিত্র্যময় আদিবাসী সংস্কৃতির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ‘রূপের রানী’ খ্যাত এই অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছ জলের বুকে নৌকাভ্রমণ করে ঝুলন্ত সেতু, উপজাতীয় গ্রাম ও স্থানীয় হস্তশিল্প দেখার সুযোগ পায়। পাশাপাশি তারা পাহাড়ি এলাকার সুস্বাদু খাবার, যেমন : আনারস ও স্থানীয় মাছের স্বাদগ্রহণ করে।
এই শিক্ষা সফর শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আনন্দ ও স্মৃতিতে ভরপুর ছিল। নিঃসন্দেহে এই ভ্রমণটি শিক্ষার্থীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজ্ঞপ্তি।