জালিয়াতি মামলা: বিশাল জরিমানা থেকে অব্যাহতি পেলেন ট্রাম্প

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জালিয়াতি মামলায় প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা বাতিল করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। এই জরিমানাকে অতিরিক্ত আখ্যা দিয়ে বাতিল করলেও, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেয়া দণ্ড বহাল রেখেছেন নিউইয়র্কের আপিল আদালত।
তিন বছর ধরে চলা জালিয়াতি মামলায় অবশেষে জরিমানা থেকে অব্যাহতি পেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা বাতিল করেছেন নিউইয়র্কের আপিল আদালত। তবে তার বিরুদ্ধে আগের দেয়া দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে।
নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস জানান, রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার পরিকল্পনা রয়েছে।
এদিকে আপিল আদালতের রায়কে ভুয়া মামলার বিরুদ্ধে বড় জয় বলে বর্ণনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছেলে ডন জুনিয়র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘২০২৪ সালের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছিল, যা ছিল একটি অপচেষ্টা।’
বামঘেঁষা নিউইয়র্কের আপিল আদালতও এতে একমত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।
অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ২০২২ সালে ট্রাম্প ও তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের এবং ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, তারা বেআইনিভাবে সম্পদের মূল্য বাড়িয়ে দেখিয়েছেন এবং সম্পত্তির মান জালিয়াতি করে ব্যাংকঋণ ও বীমার সুবিধা আদায় করেছেন।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউস পুনরুদ্ধারে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তখন বিচারক আর্থার এনগোরন ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে ৩৫৪ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেন। সেই সঙ্গে তিন বছরের জন্য তাকে ব্যবসা পরিচালনা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। এতদিনে সেই জরিমানাই বেড়ে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার হয়েছে।