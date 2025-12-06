জানো নাকি?

এআই-চালিত রোবট শিক্ষক নিল ক্লাস

ক্লাসে কোনো মানুষ নয়,
শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছে একটি
রোবট। শুনে অবাক হচ্ছো?
প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়তো এটিই হয়ে উঠবে স্বাভাবিক ঘটনা। ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরের একটি কলেজে ‘সোফি’ নামের এআই-চালিত (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) শিক্ষক পরীক্ষামূলক ক্লাস নিয়েছে। ১৭ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী উদ্ভাবন করেছে এই রোবট শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষে এই রোবটের ‘শিক্ষাদান’-এর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এরপর ভারতজুড়ে এটি ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
এআই বানানো ওই ছাত্রের নাম আদিত্য কুমার। সে উত্তর প্রদেশের শিবচরণ ইন্টার কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রোবট সোফির শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকতার এই প্রদর্শনী রেকর্ড করা হয়েছিল।
ভারতের বেসরকারি বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের প্রকাশ করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) চিপসেট ব্যবহার করে তৈরি করা এআই শিক্ষক শিক্ষক প্রথমে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। এরপর সে শিক্ষার্থী আদিত্যর করা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।
শ্রেণিকক্ষে রোবটটি বলছে, ‘আমি একজন এআই শিক্ষক রোবট। আমার নাম সোফি এবং আমাকে আবিষ্কার করেছে আদিত্য। আমি বুলন্দ শহরের শিবচরণ ইন্টার কলেজে পড়াই। বাচ্চারা, তোমরা কি আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাও?’

 

‘সুপারম্যান’-এর প্রথম সংস্করণ

গত বছর বড়দিনের সময়।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজ বাড়ির চিলেকোঠা ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করছিলেন তিন ভাই। ঘরটির এক কোণে ছিল পুরোনো সংবাদপত্রের স্তূপ। তা সরাতেই বেরিয়ে এল ধুলায় ঢাকা একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স। চারপাশে মাকড়সার জাল। পরিষ্কার করার পর বাক্সটিতে যা মিলেছিল, নিমেষেই তা বদলে দিয়েছে – তিন ভাইয়ের ভাগ্য।
ওই বাক্সের মধ্যে ছিল কমিকসের মোট ছয়টি বই। সেগুলোর একটি অতিমানব চরিত্র ‘সুপারম্যান’-এর প্রথম সংস্করণ। প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৩৯ সালের জুন মাসে। কমিকসের ওই বইটি সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন তিন ভাইয়ের প্রয়াত মা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মহামন্দা চলছিল, তখন বইটি কিনেছিলেন ওই নারী ও তাঁর ভাই।
পুরোনো বিরল জিনিসের কদর বিশ্বজুড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে এ নিয়ে আগ্রহ আরও বেশি। তাই তো সুপারম্যান কমিকসের প্রথম সংস্করণটি বিক্রির জন্য লুফে নিয়েছিল টেক্সাসের নিলামকারী প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ। সেখানে বইটি বিক্রি হয়েছে ৯১ লাখ ২০ হাজার ডলারে। বাংলাদেশের হিসাবে তা ১১১ কোটি ৫৮ লাখ টাকার বেশি। এত দামে কখনোই কোনো কমিকসের বই বিক্রি হয়নি।
অবিশ্বাস্য এই দাম পাওয়ার কারণ শুধু বইটি পুরোনো ও বিরল, তা নয়। সেটি বেশ নিখুঁত অবস্থায়ও ছিল। অক্ষত থাকার কারণেই কমিকসের মান নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান সিজিসি সুপারম্যানের বইটিকে ১০-এর মধ্যে ৯ দিয়েছে। আগে অন্য একটি কমিকসের বইয়ের সর্বোচ্চ রেটিং ছিল ৮ দশমিক ৫। আর এর আগে সুপারম্যানের আরেকটি কমিকসের বই নিলামে বিক্রি করে সর্বোচ্চ ৬০ লাখ ডলার বা ৭২ কোটি টাকার বেশি পাওয়া গিয়েছিল।

