ছড়া ও কবিতা

বিজয় সূর্য
বিপুল বড়ুয়া
পুবের আকাশে বিজয় সূর্য
ফুল পাখি নদী জল
বাঙালির মাটি বাংলার জন
আনন্দ খুশি ঢল।
উড়াল হাওয়া বারতা ছড়ায়
উৎসব চারিদিকে
আলো হাওয়া ধুলো মেঠোপথ
বিজয়ের কথা লিখে।
রক্ত ঝরার ইতিহাস সেই
খুব মনে পড়ে আজ
লাল সবুজের পতাকায় ছড়া
যুদ্ধ জয়ের সাজ।
বিজয় দিবস মুক্তির জয়
কতোকাল চেয়ে থাকা
ভাইয়ের রক্ত মায়ের অশ্রু
বেদনার গাঁথা মাখা।
সূর্যরঙা বিজয় দিন
অপু বড়ুয়া
হাওয়ায় দোলে কলমিফুল
দীঘির পানি দোদুলদুল
দুলদুলানি ঢেউয়ের তাল
সূর্যরঙা লাল সকাল।
লালসকালে পাখির গান
পাখির গানে মাতল প্রাণ
উড়ল নিশান লাল সবুজ
থাকল না আর কেউ অবুঝ।
অবুঝ শিশু সে ও হাসে
শিউলি ফুলের বাস আসে।
আসল দেশের বিজয় দিন
রঙে রঙে সব রঙিন।
এদেশ আমার, এদেশ তোমার
সোমা মুৎসুদ্দী
এদেশ আমার এদেশ তোমার
এদেশ পাখি ফুলের
এদের আমার ছোট্ট খোকার
মুখখানা তুলতুলের।
পদ্মা মেঘনা যমুনা নদী
উছল ধারায় বয়
তারই সাথে কিশোর এ-মন
তিস্তা পাড়েই রয়।
নানা পাখির কিচির মিচির
ভোরের বেলায় শুনি
প্রজাপতির রঙিন ডানায়
স্বপ্ন নতুন বুনি।
লালন গানে বাউল গানে
আমার পরিচয়
বাংলাদেশের সংস্কৃতি তাই
বড়োই মধুময়।
বীরের জন্য খোলা আকাশ
সুব্রত চৌধুরী
বীরের জন্য খোলা আকাশ আলোয় আলোয় ভরে
রুপোর সিকি ঝিকিমিকি জোছনা চুঁইয়ে পড়ে।
বীরের জন্য খোলা আকাশ যেথায় বাঁধনহারা
দোয়েল, শ্যামা বেড়ায় উড়ে হয়ে পাগলপারা।
বীরের জন্য খোলা আকাশ রংধনুর সাত রংয়ে
বনের ময়ূর পেখম মেলে আপন মনের ঢংয়ে।
বীরের জন্য খোলা আকাশ দেয়া ডাকে গুরু
শংকার কালো ডংকা বাজে ভয়ে দুরু দুরু।
বীরের জন্য খোলা আকাশ তারা ভরা রাতে
চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে খুশিতে মন মাতে।
বীরের জন্য খোলা আকাশ রক্ত রাঙা ভোরে
যুদ্ধ জয়ী খোকন মায়ের কড়া নাড়ে দোরে।
বীরের জন্য খোলা আকাশ ইচ্ছে ডানার রেলে
সবুজ লালের নিশান গায়ে পাখি ডানা মেলে।
বীরের জন্য খোলা আকাশ সিঁদুর রংয়ের সন্ধ্যে
সোনার বাংলায় বীরের জাতি মাতে জয়ের ছন্দে।
মুক্তিসেনার কীর্তিগাঁথা
আলমগীর কবির
আঁধার ছিল মেঘের মতো সেই আঁধারের রাতে,
হানাদারের দল নেমে যায় অস্ত্র নিয়ে হাতে!
হানাদার হায় দিতে পারে এমন করে হানা!
ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোর ছিল না তো জানা!
চেনা শহর হঠাৎ করে হলো মৃত্যুপুরী,
পুড়ে গেল খোকাখুকির বইপত্তর ঘুড়ি।
ঘর বাড়ি সব ছেড়ে হঠাৎ হয় পালাতে দূরে,
মাথার ওপর যুদ্ধ বিমান হঠাৎ আসে উড়ে।
বাস্তুহারা লাখো মানুষ যেন পিঁপড়ার সারি,
ভয় আতঙ্কে ছুটছে কেবল বুক বেদনায় ভারী!
হত্যাযজ্ঞ দেখে দেখে বীর বাঙালি জাগে,
অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামে ভীষণ অনুরাগে!
অত্যাচারীর এই অন্যায় আর নেব না মেনে,
মৃত্যুরে নেয় হাজার যোদ্ধা বুকের কাছে টেনে!
রক্ত নদী পার হয়ে পাই এই না স্বাধীন ভূমি,
মুক্তিসেনার কীর্তিগাঁথা না ভুলো না তুমি।