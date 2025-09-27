ছড়া ও কবিতা

হারানো সুর
এমরান চৌধুরী
কেটে যাবে মেঘ যত উদ্বেগ নামবে আলোর বান
বুকে নিয়ে বল
অপুরা ছুটবে কুসুম ফুটবে ফিরে পাবে ফের প্রাণ।
আলপথ ধরে দামাল হাওয়া তুলবে তুমুল ঝড়
দুরন্তদল
সহসা কাঁপাবে ঝোপঝাড় বাড়ি অরণ্য থর থর।
দেশ মানে মাটি, সুশ্যামল ছায়া, অটবীর উচ্ছ্বাস,
সুখ আর দুখ
ভাগাভাগি করে আকাশের মতো এক ছাদে বসবাস।
ও আমার দেশ! বড় ভালোবাসি তোমার জন্য সব
চাও যদি দেব
আমার পরান, চাঁপার সুবাস, দোয়েলের কলরব।
জাম্বুরি মাঠ থাকবে না খালি, ডানপিঠে যত দল
খেলতে খেলতে
শান্তিরহাটে, দুরদুরি ঘাটে শোনা যাবে কোলাহল।
মোরগ লড়াই, এক্কাদোক্কা, কানামাছি খেলা আর
কুত কুত খেলে
মাতাবে দুপুর করবে উপুড় রাহাত পুকুর পাড়।
আমরা আবার ফিরে পাবো দেখো হারানো সকল সুর
জাগবে আবার
সোনার স্বদেশ হবে উচ্ছ্বল আনন্দে ভরপুর।
মা আসবেন ধরায়!
শ্যামল বণিক অঞ্জন
শিউলী ফোটা শরৎ যেন
খুশির আমেজ ছড়ায়!
বছর পরে নিজের ঘরে
মা আসবেন ধরায়!
কানে বাজে ঢাকের আওয়াজ
হাওয়ার ধুপের ঘ্রাণ
আনন্দেরই ধারায় ভাসে
সবার মনও প্রাণ!
মা আসছেন মা আসবেন
ব্যাকুল হয়ে থাকা
কদিন আছে পূজোর বাকি
হিসাব কষে রাখা!
শারদ প্রাতে
বাসুদেব খাস্তগীর
শারদ প্রাতে উঠলো বেজে আগমনীর গান
শঙ্খ উলুধ্বনিতে আজ মন করে আনচান।
অশুভ সব শক্তি নাশে দুর্গা আসে ধরায়
সম্প্রীতি প্রেম ভালোবাসায় হৃদয়খানি ভরায়।
শিউলি ফুলের সুবাস মাখা ঘুম ভাঙানো ভোর
ধূপ দীপের গন্ধ আসে খুললে ঘরের দোর।
ঢাক ঢোলের ঐ ঝংকারে মন রয় না ঘরে আর
কাশফুলের রূপ কী অপরূপ দোলে নদীর পাড়।
কোথায় এমন মায়াবী ক্ষণ শরৎকালের মতো?
রূপের সাজে দিচ্ছে জানান পূজা সমাগত।
প্রকৃতির রঙ পুজোর রঙে একাকার হয় মিশে
এ আনন্দ চিরকালীন তুলনা তার কিসে?
মহালয়ার দিনে দেবী নেমে আসেন মর্ত্যে
স্বর্গসম সুখের নীড় আর সাম্য মৈত্রী গড়তে।
অসুর বিনাশ করে দুর্গা শোনায় শুভ সুর
ভক্তকুলের প্রার্থনাতে হোক অশুভ দূর।
বোধন ষষ্ঠীর পূজাচারে ভক্ত রবে মগ্ন
সপ্তমী আর অষ্টমীরও থাকবে শুভ লগ্ন।
এমনি করে নবমীরও চলে যাবে দিন
রইবে মেতে ধনী-গরিব সকল দীনহীন।
বিদায় ক্ষণে আসবে পূজায় সবাই দলে দলে
দশমীতে কাঁদিয়ে মা দুর্গা যাবেন চলে।
আমাদের আছে
উৎপলকান্তি বড়ুয়া
আমাদের আছে ভোর সকাল বেলা
কলাপাতা দোল বুকে হাওয়ার খেলা।
আমাদের আছে বেশ স্নেহ প্রীতি মায়া
আমাদের আছে গাছ সবুজাভ ছায়া।
আমাদের আছে চিঠি ডাক হরকরা
আমাদের আছে গান গল্প ও ছড়া।
আমাদের আছে মা‘র ঢেঁকি চাল গুঁড়ো
আমাদের আছে নানা দাদা বুড়ি বুড়ো।
আমাদের আছে বাঁশ ছন কুঁড়ে ঘর
আমাদের আছে জমি নদী চরাচর।
আমাদের আছে দীঘি পুকুর আর খাল
আমাদের আছে মাছধরা জেলে জাল।
ধুলি ওড়া আছে মেঠো পথ বহুদূর
জারি সারি পালাগান ভাটিয়ালি সুর।
আমাদের আছে উঁচু পাহাড় আর বন
আমাদের হাওড় বাওড় সুন্দরবন।
আমাদের আছে ঢেউ সাগরের ফেনা
অপরূপ প্রকৃতির সুর লেনা দেনা!
বিশ্বাসে সুমাহান আছে চিরকাল-
গর্বের এ পতাকা সবুজ আর লাল।
খুশির দিনের আঁচে
সুব্রত চৌধুরী
শিশির মাখা সকাল দুপুর
শিউলি ঝরে টাপুর টুপুর
ভেজা সবুজ ঘাসে,
খুকু মেখে রোদের জরি
আহা কী সুখ মরি মরি
ফোকলা দাঁতে হাসে।
রূপোর মলে আলতা পায়ে
ভাসে খুকু খুশির নায়ে
সাঁজি ভরে ফুলে,
বিনি সুতোয় গেঁথে মালা
ভরায় খুকু পুজোর ডালা
ঝুমকো লতা দুলে।
নদীর পাড়ে কাশের বনে
মনটা খুকুর উচাটনে
ধিতাং ধিতাং নাচে,
তাক ডুমা ডুম ঢাকের তালে
লাগে হাওয়া মনের পালে
খুশির দিনের আঁচে।