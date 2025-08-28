চাকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ১২ অক্টোবর

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ এর তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের মিলনায়তনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন এ তফসিল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। খসড়া তালিকা নিয়ে আপত্তি জানানো যাবে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন।
প্রার্থীদের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শেষ হবে ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায়। ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন। ১৮ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন ফরম যাচাই-বাছাই শেষে ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীরা ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে মনোনয়ন ফরম প্রত্যাহার করতে পারবেন। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।
১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে শেষ হবে বিকেল ৪টায়। ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরপরই ভোট গণনা কার্যক্রম শুরু হবে।
উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) নির্বাচন সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ১৯৯০ সালের ৮ নভেম্বর। ওই নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে (ভিপি) নাজিম উদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক পদে (জিএস) আজিম উদ্দিন নির্বাচিত হন। এখন পর্যন্ত ছয়বার চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।