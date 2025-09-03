চবি শিক্ষার্থী-গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে পুলিশ। এর আগে মঙ্গলবার রাতে হাটহাজারীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- মো. ইমরান হোসেন প্রকাশ এমরান হোসেন (৩৫), হাসান প্রকাশ হাসাঈন (২২), রাসেল প্রকাশ কালো রাসেল (৩০), মো. আলমগীর (৩৫), মো. নজরুল ইসলাম (৩০), মো. জাহেদ (৩০, মো. আরমান (২৪) ও দিদারুল আলম (৪৬)।
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হাটহাজারী থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারদের মধ্যে মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ও তদন্তে প্রাপ্ত আসামি রয়েছে।