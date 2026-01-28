চট্টগ্রাম-৩ আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘন, জামায়াত প্রার্থীকে শোকজ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) সংসদীয় আসনের জামায়াত প্রার্থী মো. আলা উদ্দীন শিকদারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন ইলেক্টোরাল ইনকোয়রি কমিটি।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ইলেক্টোরাল এনকোয়ারি ও এডজুডিকেশন কমিটি চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো. হেলাল উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ করা হয়।
নোটিশে নির্বাচনী আচরণবিধি তোয়াক্কা না করে নিজ প্রচার গাড়িতে ব্যানার ব্যবহার করা এবং সন্দ্বীপ পৌরসভা মার্কেটসহ বিভিন্ন জায়গায় বিলবোর্ড স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ২০টির বেশি বিলবোর্ড স্থাপন করা এবং প্রচারণার কাজে ১২টি মাইক ব্যবহার করে নির্বাচনী আচরণ বিধি ৭ এর (খ) এবং ১৭ এর (১) ধারা লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষ থেকে।
নোটিশে আরও বলা হয়, এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ ৩১ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টার সময় স্ব-শরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখা দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সন্দ্বীপ আসনে ভোটার রয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার ৪৮৫ জন। আসনটিতে এবার বিএনপি,জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দলীয় প্রার্থী ও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে লড়বেন।