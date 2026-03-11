চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে আরও ৪ আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধাবস্থার প্রভাবে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন অব্যাহত রয়েছে। দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ ও দোহা এয়ারফিল্ড সীমিত পরিসরে বন্ধ থাকায় মঙ্গলবার (১০ মার্চ) এই বিমানবন্দর থেকে আরও চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১০ মার্চ) রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তবে ফ্লাইট বাতিলের এই পরিস্থিতির মধ্যেও একই দিনে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের মধ্যপ্রাচ্যগামী ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা মোট ১৩টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সচল ছিল। এর মধ্যে সাতটি আগমন এবং ছয়টি বহির্গমন ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জানান, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৯৫টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।