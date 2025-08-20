চট্টগ্রাম বিভাগে জিপিস্টার পার্টনারদের স্বীকৃতি দিলো গ্রামীণফোন

জিপিস্টার পার্টনারদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টগ্রামের ১০টি পার্টনার প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেছে দেশের শীর্ষ টেলিকম অপারেটর গ্রামীণফোন। সম্প্রতি কুমিল্লার একটি হোটেলে ‘জিপিস্টার পার্টনারশিপ সেলিব্রেশন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জিপিস্টার পার্টনারদের এই সন্মাননা প্রদান করা হয়।
গ্রামীণফোনের প্রতি সবচেয়ে লয়্যাল গ্রাহকদের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করেন ব্র্যান্ড পার্টনাররা। জিপিস্টার প্রোগ্রামের সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সার্কেল পার্টনারদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই গ্রামীণফোনের এই আয়োজন।
আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণফোনের হেড অব পার্টনারশিপস মুনিয়া গনি, গ্রামীণফোনের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্কেল বিজনেস হেড ইমন কল্যাণ দত্তসহ আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন পার্টনার প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
অনুষ্ঠানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পার্টনারদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে নিজ অঞ্চলে সেরা পারফরম্যান্স’র জন্য পুরস্কার অর্জন করে উজালা পয়েন্ট, হোটেল এলিট প্যালেস, সৌদিয়া এয়ার কন, বিউটি বুফে স্যালুন স্পা জিম, হোসেন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার, স্কাই লাউঞ্জ রেস্টুরেন্ট, পাইকারি হাট, রাশ ফিটনেস, মায়ামি রিসোর্ট-৩, মালিহা ইব্রাহিমুস্টুডিও অ্যান্ড স্যালুন।
গ্রামীণফোনের হেড অব পার্টনারশিপস মুনিয়া গনি বলেন, ‘ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জিপিস্টার পার্টনারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের ধারাবাহিক অঙ্গীকারের ফলেই লয়্যাল গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় নানা সুবিধা ও অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারছি আমরা। আমরা বিশ্বাস করি, এই স্বীকৃতি ও উদযাপন ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।’
জিপিস্টার গ্রামীণফোনের একটি প্রিমিয়াম লয়্যালটি প্রোগ্রাম যা কোম্পানিটির প্রতি সবচেয়ে আস্থাশীল গ্রাহকদের আকর্ষণীয় অফার ও সুবিধা দিতে সাজানো হয়েছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় দেশের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় সুবিধা, বিশেষ অফার এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে গ্রামীণফোন।
লাইফস্টাইল, ডাইনিং, শপিং থেকে শুরু করে ভ্রমণসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রায় ৮ হাজারের বেশি পার্টনার আউটলেটের আন্তরিক সহযোগিতায় এই সেবাগুলো প্রদান করা হয়। গ্রামীণফোনের সেই সকল পার্টনারদের ’বিশেষ ধন্যবাদ’ দিতেই এই আয়োজন, যাদের অবদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের এমন ভিন্ন মাত্রার সেবা দিতে পারছে অপারেটরটি। বিজ্ঞপ্তি