চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হচ্ছেন ৬ জন

চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) নির্বাচনে ছয় পরিচালক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন। রোববার (৫ অক্টোবর) নির্বাচন বোর্ড থেকে প্রকাশিত বৈধ প্রার্থীর তালিকায় এই তথ্য জানা গেছে।

তালিকা অনুযায়ী, ট্রেড গ্রুপ থেকে মোহাম্মদ আকতার পারভেজ, মোহাম্মদ আমিরুল হক ও এস এম সাইফুল আলম এবং টাউন অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে আবসার হাসান চৌধুরী, মোহাম্মদ মনির উদ্দিন ও মোহাম্মদ সাজ্জাদ উন নেওয়াজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন।

অন্যদিকে বাকি ১৮ পরিচালক পদে ৫৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর মধ্যে অর্ডিনারি গ্রুপের ১২ পদে ৪১ জন এবং অ্যাসোসিয়েট মেম্বার গ্রুপের ৬ পদে ১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

তালিকা অনুযায়ী অর্ডিনারি গ্রুপের বৈধ প্রার্থীরা হলেন— এএসএম ইসমাইল খান, এটিএম রেজাউল করিম, আবু হায়দার চৌধুরী, আহমেদ রশিদ আমু, আহমেদ-উল আলম চৌধুরী (রাসেল), মো. সালামত আলী, আমানুল্লাহ আল-সগীর, আসাদ ইফতেখার, এমাদ এরশাদ, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, জাভেদ সিদ্দিকী, কামাল মোস্তফা চৌধুরী, কাজী ইমরান এফ রহমান, মাসুদ আহমেদ, মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী, মো. আবদুল কাদের, মো. আবসার হোসাইন, মো. আবু হেননা ফারুকী, মো. আরিফ হোসাইন, মো. আশিক ইবনে সাফা, মো. দেলোয়ার হোসাইন, মো. গোলাম সরওয়ার, মো. হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, মো. জামাল উদ্দিন, মো. নাজমুল হুদা, মো. শওকত আলী, মো. ওয়াহিদ মুরাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ রাশেদ আলী, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ মুসা, মোহাম্মদ শফিউল আলম, রাকিবুল আলম চৌধুরী, রিয়াজ ওয়েজ, সালাউদ্দিন আহমেদ, সরতাজ মোহাম্মদ ইমরান, শহিদুল আলম, শাহজাদা মোহাম্মদ ফওজুল আলিফ খান ও তাওসিফ আহমেদ।

অ্যাসোসিয়েট সদস্য গ্রুপের প্রার্থীরা হলেন— মো. কামরুল হুদা, মো. নেজাম উদ্দিন, মো. পারভেজ ইকবাল শরীফ, মো. সেলিম নূর, মো. শওকত আলী, মোহাম্মদ মশিহুল আলম, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ আইয়ুব, মো. নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী, এসএম কামাল উদ্দিন, এসএম নুরুল হক, সরওয়ার আলম খান, সৈয়দ খুরশিদ আলম ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল পাশা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত নির্বাচন বোর্ড গত ১১ আগস্ট ২০২৫–২৬ এবং ২০২৬–২৭ মেয়াদের পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। আগামী ১ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চেম্বারের ২৪ পরিচালক পদে ভোট গ্রহণ হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। প্রাথমিক বাছাইয়ে ৩৫টি মনোনয়ন বাতিল হলেও আপিলের মাধ্যমে অনেকে প্রার্থিতা ফিরে পান।

চেম্বারের সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী, সাধারণ সদস্য ৪ হাজার ১ জন, সহযোগী সদস্য ২ হাজার ৭৬৪ জন, টাউন অ্যাসোসিয়েশন সদস্য ৫ জন এবং ট্রেড গ্রুপের সদস্য ১০ জন।

