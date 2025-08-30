চট্টগ্রামে অস্ত্রসহ যুবলীগ নেতা আটক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় একটি ওয়ান শুটার রাইফেলসহ মোহাম্মদ মিজান (৩০) নামের এক যুবলীগ নেতাকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে এ অভিযান চালানো হয়। মিজান চন্দনাইশ পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের চৌধুরীপাড়ার মো. আনোয়ার হোসেনের ছেলে।
সেনাবাহিনী জানায়, মিজানের কাছে অস্ত্র থাকার তথ্য পেয়ে কয়েকদিন আগে থেকে তার গতিবিধি নজরদারিতে রাখা হয়। পরে শুক্রবার ক্যাপ্টেন ইবতিসুম জাওয়াদ দিয়াবের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। পরবর্তীতে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার কাছ থেকে একটি ওয়ান শুটার রাইফেল উদ্ধার করা হয়।