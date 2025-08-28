গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশের অনুমোদন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
‘গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) উপদেষ্টা পরিষদের ৪০তম বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, ‘গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে।
অন্যদিকে, বৈঠকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর ১৭ অক্টোবর তারিখে ‘লালন সাঁই-এর তিরোধান দিবস ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে উদযাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।