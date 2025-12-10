কোন আসনে এনসিপির প্রার্থী কে?

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম ধাপে দলের মনোনীত ১২৫ জনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আজ (বুধবার) বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংবাদ সম্মেলন থেকে এ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

যারা হলেন এনসিপির প্রার্থী

আসন প্রার্থী
পঞ্চগড়-১ মোঃ সারজিস আলম
ঠাকুরগাও-২ মোঃ রবিউল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও-৩ মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজা সেলিম
দিনাজপুর-৩ শামসুল মুক্তাদির
দিনাজপুর-৫ ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ
নীলফামারী-২ ডাক্তার মো. কামরুল ইসলাম
নীলফামারী-৩ মো. আবু সায়েদ লিয়ন
লালমনিরহাট-২ রাসেল আহমেদ
লালমনিরহাট-৩ মোহাম্মদ রকিবুল হাসান
রংপুর-১ মো. আল মামুন
রংপুর-৪ আখতার হোসেন
কুড়িগ্রাম-১ মো. মাহফুজুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম-২ আতিক মুজাহিদ
কুড়িগ্রাম-৩ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবু সাঈদ জনি
গাইবান্ধা-৩ মোহাম্মদ নাজমুল হাসান সোহাগ
গাইবান্ধা-৫ ডাক্তার আসাদুজ্জামান
জয়পুরহাট-১ গোলাম কিবরিয়া
জয়পুরহাট-২ আবদুল ওয়াহাব দেওয়ান কাজল
বগুড়া-৬ আব্দুল্লাহ-আল-ওয়াকি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ মু. নাজমুল হুদা খান (রুবেল খান)
নওগাঁ-১ কৈলাশ চন্দ্র রবিদাম
নওগাঁ-২ মো. মাহফুজার রহমান চৌধুরী
নওগাঁ-৩ পরিমল চন্দ্র (উরাও)
নওগাঁ-৪ মো. আবদুল হামিদ
নওগাঁ-৫ মনিরা শারমিন
নাটোর-২ আব্দুল মান্নাফ
নাটোর-৩ অধ্যাপক এস এম জার্জিস কাদির
সিরাজগঞ্জ-৩ দিলশানা পারুল
সিরাজগঞ্জ-৪ দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী (প্রীতি)
সিরাজগঞ্জ-৫ মনজুর কাদের
সিরাজগঞ্জ-৬ এস এম সাইফ মোস্তাফিজ
পাবনা-৪ অধ্যক্ষ ড. মো. আব্দুল মজিদ
মেহেরপুর-১ মো. সোহেল রানা
মেহেরপুর-২ অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ
চুয়াডাঙ্গা-১ মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান
ঝিনাইদহ-১ এডভোকেট লাবাবুল বাসার (দয়াল বাসার)
যশোর-৪ মোঃ শাহজাহান কবীর
মাগুড়া-২ মোহাম্মাদ তরিকুল ইসলাম
বাগেরহাট-২ মোল্যা রহমাতুল্লাহ
খুলনা-১ মো: ওয়াহিদ উজ জামান
খুলনা-২ ফরিদুল হক
পটুয়াখালী-১ এডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা
পটুয়াখালী-২ মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন
ভোলা-১ এডভোকেট মো. জিয়াউর রহমান
বরিশাল-৪ আবু সাঈদ মুসা
বরিশাল-৫ মো. নুরুল হুদা চৌধুরী
ঝালকাঠি-১ ডা. মাহমুদা আলম মিতু
পিরোজপুর-৩ ড. মো. শামীম হামিদী
টাঙ্গাইল-১ সাইদুল ইসলাম (শহীদ সাজিদ এর পরিবার)
টাঙ্গাইল-৩ সাইফুল্লাহ হায়দার
টাঙ্গাইল-৫ মাসুদুর রহমান রাসেল
টাঙ্গাইল-৭ খন্দকার মাসুদ পারভেজ
জামালপুর-৪ ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
শেরপুর-১ ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া
শেরপুর-২ খোকন চন্দ্র বর্মণ (আহত)
ময়মনসিংহ-১ মো. আবু রেহান
ময়মনসিংহ-৩ কবি সেলিম বালা
ময়মনসিংহ-৫ মিয়াজ মেহরাব তালুকদার
ময়মনসিংহ-৬ জাবেদ রাসিন
ময়মনসিংহ-৭ এডভোকেট এ.টি. এম. মাহবুব-উল আলম
ময়মনসিংহ-৯ আশিকিন আলম (রাজন)
ময়মনসিংহ-১১ তানহা শান্তা
নেত্রকোণা-২ ফাহিম রহমান খান পাঠান
নেত্রকোণা-৩ প্রকৌশলী ইফতেখার হোসেন সিদ্দিকী (শামীম)
কিশোরগঞ্জ-২ আবু সাঈদ (সাঈদ উজ্জ্বল)
কিশোরগঞ্জ-৩ শেখ খায়রুল কবির আহমেদ
মুন্সিগঞ্জ-১ আলী নেওয়াজ
মুন্সিগঞ্জ-২ মাজেদুল ইসলাম
ঢাকা-১ মো. রাসেল আহমেদ
ঢাকা-৪ ডা. জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা-৫ এস এম শাহরিয়ার
ঢাকা-৭ তারেক আহম্মেদ আদেল
ঢাকা-৯ ডা. তাসনিম জারা
ঢাকা-১১ মো. নাহিদ ইসলাম
ঢাকা-১২ নাহিদা সারওয়ার নিভা
ঢাকা-১৩ আকরাম হুসাইন
ঢাকা-১৫ মেজর(অব) মুহাম্মদ আলমগীর ফেরদৌস
ঢাকা-১৬ আরিফুল ইসলাম আদীব
ঢাকা-১৭ ডা. তাজনূভা জাবীন
ঢাকা-১৮ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ঢাকা-১৯ ফয়সাল মাহমুদ শান্ত
ঢাকা-২০ ইঞ্জিনিয়ার নাবিলা তাসনিদ
গাজীপুর-৬ ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল
নরসিংদী-১ ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল
নরসিংদী-২ সারোয়ার তুষার
নরসিংদী-৪ ডা. মো. মামুনুর রহমান জাহাঙ্গীর
নরসিংদী-৫ মো. নাজমুল হক সিকদার
নারায়ণগঞ্জ-৪ এডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন
নারায়ণগঞ্জ-৫ আহমেদুর রহমান তনু
রাজবাড়ী-২ সাইয়েদ জামিল (জামিল হিজাযী)
ফরিদপুর-৩ সৈয়দা নীলিমা দোলা
গোপালগঞ্জ-১ প্রলয় কুমার পাল
গোপালগঞ্জ-৩ মো. আরিফুল দাড়িয়া
শরীয়তপুর-১ মো. আব্দুর রহমান
সিলেট-১ এহতেশাম হক
সিলেট-৩ ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদ
সিলেট-৪ মো. রাশেল উল আলম
মৌলভীবাজার-৪ প্রীতম দাশ
হবিগঞ্জ-৪ নাহিদ উদ্দিন তারেক
ব্রাক্ষণবাড়িয়া-২ মাওলানা আশরাফ উদ্দিন মাহদি
ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৩ মো: আতাউল্লাহ
কুমিল্লা-৪ হাসনাত আবদুল্লাহ
কুমিল্লা-৬ নাভিদ নওরোজ শাহ
চাঁদপুর-১ আরিফুল ইসলাম
চাঁদপুর-২ ইসরাত জাহান বিন্দু
চাঁদপুর-৫ মো মাহাবুব আলম
ফেনী-৩ মোহাম্মাদ আবুল কাশেম
নোয়াখালী-১ ব্যারিস্টার মো. ওমর ফারুক
নোয়াখালী-৫ এডভোকেট হুমায়রা নূর
নোয়াখালী-৬ আব্দুল হান্নান মাসউদ
চট্টগ্রাম-৬ মহিউদ্দিন জিলানী
চট্টগ্রাম-৮ মো. জোবাইরুল হাসান আরিফ
চট্টগ্রাম-৯ মো. রিয়াজুল আনোয়ার চৌধুরী সিন্টু
চট্টগ্রাম-১০ সাগুফতা বুশরা মিশমা
চট্টগ্রাম-১১ মোহাম্মদ আজাদ দোভাষ
চট্টগ্রাম-১৩ জুবাইরুল আলম মানিক
চট্টগ্রাম-১৪ মুহাম্মদ হাসান আলী
চট্টগ্রাম-১৫ আবদুল মাবুদ সৈয়দ
চট্টগ্রাম-১৬ মীর আরশাদুল হক
কক্সবাজার-১ মোঃ মাইমুল আহসাম খান
কক্সবাজার-২ আবু সাঈদ মোহাম্মদ সুজা উদ্দিন
কক্সবাজার-৪ মুহাম্মদ হোসাইন
খাগড়াছড়ি এডভোকেট মনজিলা সুলতানা
রাঙ্গামাটি প্রিয় চাকমা
বান্দারবান মংসা প্রু চৌধুরী

