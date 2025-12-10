কোন আসনে এনসিপির প্রার্থী কে?

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম ধাপে দলের মনোনীত ১২৫ জনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ (বুধবার) বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংবাদ সম্মেলন থেকে এ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
যারা হলেন এনসিপির প্রার্থী
|আসন
|প্রার্থী
|পঞ্চগড়-১
|মোঃ সারজিস আলম
|ঠাকুরগাও-২
|মোঃ রবিউল ইসলাম
|ঠাকুরগাঁও-৩
|মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজা সেলিম
|দিনাজপুর-৩
|শামসুল মুক্তাদির
|দিনাজপুর-৫
|ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ
|নীলফামারী-২
|ডাক্তার মো. কামরুল ইসলাম
|নীলফামারী-৩
|মো. আবু সায়েদ লিয়ন
|লালমনিরহাট-২
|রাসেল আহমেদ
|লালমনিরহাট-৩
|মোহাম্মদ রকিবুল হাসান
|রংপুর-১
|মো. আল মামুন
|রংপুর-৪
|আখতার হোসেন
|কুড়িগ্রাম-১
|মো. মাহফুজুল ইসলাম
|কুড়িগ্রাম-২
|আতিক মুজাহিদ
|কুড়িগ্রাম-৩
|ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবু সাঈদ জনি
|গাইবান্ধা-৩
|মোহাম্মদ নাজমুল হাসান সোহাগ
|গাইবান্ধা-৫
|ডাক্তার আসাদুজ্জামান
|জয়পুরহাট-১
|গোলাম কিবরিয়া
|জয়পুরহাট-২
|আবদুল ওয়াহাব দেওয়ান কাজল
|বগুড়া-৬
|আব্দুল্লাহ-আল-ওয়াকি
|চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২
|মু. নাজমুল হুদা খান (রুবেল খান)
|নওগাঁ-১
|কৈলাশ চন্দ্র রবিদাম
|নওগাঁ-২
|মো. মাহফুজার রহমান চৌধুরী
|নওগাঁ-৩
|পরিমল চন্দ্র (উরাও)
|নওগাঁ-৪
|মো. আবদুল হামিদ
|নওগাঁ-৫
|মনিরা শারমিন
|নাটোর-২
|আব্দুল মান্নাফ
|নাটোর-৩
|অধ্যাপক এস এম জার্জিস কাদির
|সিরাজগঞ্জ-৩
|দিলশানা পারুল
|সিরাজগঞ্জ-৪
|দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী (প্রীতি)
|সিরাজগঞ্জ-৫
|মনজুর কাদের
|সিরাজগঞ্জ-৬
|এস এম সাইফ মোস্তাফিজ
|পাবনা-৪
|অধ্যক্ষ ড. মো. আব্দুল মজিদ
|মেহেরপুর-১
|মো. সোহেল রানা
|মেহেরপুর-২
|অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ
|চুয়াডাঙ্গা-১
|মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান
|ঝিনাইদহ-১
|এডভোকেট লাবাবুল বাসার (দয়াল বাসার)
|যশোর-৪
|মোঃ শাহজাহান কবীর
|মাগুড়া-২
|মোহাম্মাদ তরিকুল ইসলাম
|বাগেরহাট-২
|মোল্যা রহমাতুল্লাহ
|খুলনা-১
|মো: ওয়াহিদ উজ জামান
|খুলনা-২
|ফরিদুল হক
|পটুয়াখালী-১
|এডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা
|পটুয়াখালী-২
|মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন
|ভোলা-১
|এডভোকেট মো. জিয়াউর রহমান
|বরিশাল-৪
|আবু সাঈদ মুসা
|বরিশাল-৫
|মো. নুরুল হুদা চৌধুরী
|ঝালকাঠি-১
|ডা. মাহমুদা আলম মিতু
|পিরোজপুর-৩
|ড. মো. শামীম হামিদী
|টাঙ্গাইল-১
|সাইদুল ইসলাম (শহীদ সাজিদ এর পরিবার)
|টাঙ্গাইল-৩
|সাইফুল্লাহ হায়দার
|টাঙ্গাইল-৫
|মাসুদুর রহমান রাসেল
|টাঙ্গাইল-৭
|খন্দকার মাসুদ পারভেজ
|জামালপুর-৪
|ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
|শেরপুর-১
|ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া
|শেরপুর-২
|খোকন চন্দ্র বর্মণ (আহত)
|ময়মনসিংহ-১
|মো. আবু রেহান
|ময়মনসিংহ-৩
|কবি সেলিম বালা
|ময়মনসিংহ-৫
|মিয়াজ মেহরাব তালুকদার
|ময়মনসিংহ-৬
|জাবেদ রাসিন
|ময়মনসিংহ-৭
|এডভোকেট এ.টি. এম. মাহবুব-উল আলম
|ময়মনসিংহ-৯
|আশিকিন আলম (রাজন)
|ময়মনসিংহ-১১
|তানহা শান্তা
|নেত্রকোণা-২
|ফাহিম রহমান খান পাঠান
|নেত্রকোণা-৩
|প্রকৌশলী ইফতেখার হোসেন সিদ্দিকী (শামীম)
|কিশোরগঞ্জ-২
|আবু সাঈদ (সাঈদ উজ্জ্বল)
|কিশোরগঞ্জ-৩
|শেখ খায়রুল কবির আহমেদ
|মুন্সিগঞ্জ-১
|আলী নেওয়াজ
|মুন্সিগঞ্জ-২
|মাজেদুল ইসলাম
|ঢাকা-১
|মো. রাসেল আহমেদ
|ঢাকা-৪
|ডা. জাহিদুল ইসলাম
|ঢাকা-৫
|এস এম শাহরিয়ার
|ঢাকা-৭
|তারেক আহম্মেদ আদেল
|ঢাকা-৯
|ডা. তাসনিম জারা
|ঢাকা-১১
|মো. নাহিদ ইসলাম
|ঢাকা-১২
|নাহিদা সারওয়ার নিভা
|ঢাকা-১৩
|আকরাম হুসাইন
|ঢাকা-১৫
|মেজর(অব) মুহাম্মদ আলমগীর ফেরদৌস
|ঢাকা-১৬
|আরিফুল ইসলাম আদীব
|ঢাকা-১৭
|ডা. তাজনূভা জাবীন
|ঢাকা-১৮
|নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
|ঢাকা-১৯
|ফয়সাল মাহমুদ শান্ত
|ঢাকা-২০
|ইঞ্জিনিয়ার নাবিলা তাসনিদ
|গাজীপুর-৬
|ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল
|নরসিংদী-১
|ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল
|নরসিংদী-২
|সারোয়ার তুষার
|নরসিংদী-৪
|ডা. মো. মামুনুর রহমান জাহাঙ্গীর
|নরসিংদী-৫
|মো. নাজমুল হক সিকদার
|নারায়ণগঞ্জ-৪
|এডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন
|নারায়ণগঞ্জ-৫
|আহমেদুর রহমান তনু
|রাজবাড়ী-২
|সাইয়েদ জামিল (জামিল হিজাযী)
|ফরিদপুর-৩
|সৈয়দা নীলিমা দোলা
|গোপালগঞ্জ-১
|প্রলয় কুমার পাল
|গোপালগঞ্জ-৩
|মো. আরিফুল দাড়িয়া
|শরীয়তপুর-১
|মো. আব্দুর রহমান
|সিলেট-১
|এহতেশাম হক
|সিলেট-৩
|ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদ
|সিলেট-৪
|মো. রাশেল উল আলম
|মৌলভীবাজার-৪
|প্রীতম দাশ
|হবিগঞ্জ-৪
|নাহিদ উদ্দিন তারেক
|ব্রাক্ষণবাড়িয়া-২
|মাওলানা আশরাফ উদ্দিন মাহদি
|ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৩
|মো: আতাউল্লাহ
|কুমিল্লা-৪
|হাসনাত আবদুল্লাহ
|কুমিল্লা-৬
|নাভিদ নওরোজ শাহ
|চাঁদপুর-১
|আরিফুল ইসলাম
|চাঁদপুর-২
|ইসরাত জাহান বিন্দু
|চাঁদপুর-৫
|মো মাহাবুব আলম
|ফেনী-৩
|মোহাম্মাদ আবুল কাশেম
|নোয়াখালী-১
|ব্যারিস্টার মো. ওমর ফারুক
|নোয়াখালী-৫
|এডভোকেট হুমায়রা নূর
|নোয়াখালী-৬
|আব্দুল হান্নান মাসউদ
|চট্টগ্রাম-৬
|মহিউদ্দিন জিলানী
|চট্টগ্রাম-৮
|মো. জোবাইরুল হাসান আরিফ
|চট্টগ্রাম-৯
|মো. রিয়াজুল আনোয়ার চৌধুরী সিন্টু
|চট্টগ্রাম-১০
|সাগুফতা বুশরা মিশমা
|চট্টগ্রাম-১১
|মোহাম্মদ আজাদ দোভাষ
|চট্টগ্রাম-১৩
|জুবাইরুল আলম মানিক
|চট্টগ্রাম-১৪
|মুহাম্মদ হাসান আলী
|চট্টগ্রাম-১৫
|আবদুল মাবুদ সৈয়দ
|চট্টগ্রাম-১৬
|মীর আরশাদুল হক
|কক্সবাজার-১
|মোঃ মাইমুল আহসাম খান
|কক্সবাজার-২
|আবু সাঈদ মোহাম্মদ সুজা উদ্দিন
|কক্সবাজার-৪
|মুহাম্মদ হোসাইন
|খাগড়াছড়ি
|এডভোকেট মনজিলা সুলতানা
|রাঙ্গামাটি
|প্রিয় চাকমা
|বান্দারবান
|মংসা প্রু চৌধুরী