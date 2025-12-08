কক্সবাজারের ৯ থানা পেল নতুন ওসি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজার জেলার ৯টি থানার মধ্যে সব কয়টিতে নতুন নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সকালে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভায় তারা দায়িত্ব নেন। এসময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার পুলিশ সুপার এ.এন.এম. সাজেদুর রহমান।
বক্তব্যে তিনি সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।
জেলা পুলিশের গণমাধ্যম মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) অলক বিশ্বাস ঢাকা পোস্টকে বলেন, আজ সন্ধ্যায় স্ব-স্ব থানায় উপস্থিত হয়ে কর্মস্থলে যোগদান করবেন।
তিনি বলেন, উখিয়া থানায় পুলিশ পরিদর্শক নুর মোহাম্মদ, কুতুবদিয়া থানায় পুলিশ পরিদর্শক মাহবুবুল হক, রামু থানায় মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া,ঈদগাঁও থানায় এটিএম শিফাতুল মজুমদার, চকরিয়া থানায় মোহাম্মদ মনির হোসেন, টেকনাফ থানায় মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মহেশখালী থানায় মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, পেকুয়া থানায় মোহাম্মদ খাইরুল আলম ও কক্সবাজার সদর থানায় মোহাম্মদ ছমি উদ্দিন দায়িত্ব পেয়েছেন।
মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) নাজমুস সাকিব খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোহাম্মদ সামীম কবীরসহ জেলার অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।