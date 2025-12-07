কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিধারীরা আজ থেকে কাজী হতে পারবেন : আইন উপদেষ্টা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃত ডিগ্রিধারীরা এখন থেকে নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজী) হতে পারবেন। আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ২১ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান আইন উপদেষ্টা ডা. আসিফ নজরুল।
আসিফ নজরুল ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, এখন থেকে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃত ডিগ্রিধারীরা নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজী) হতে পারবেন। আগে এই সুযোগ আলিম সনদধারী ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল।
আসিফ নজরুল আরও লেখেন, আইন মন্ত্রণালয় এই সুযোগ বাড়ানোর জন্য আইন সংশোধন করেছে। আজ থেকে কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃত বোর্ড হতে দাওরায়ে হাদিস সনদধারী ব্যক্তিরাও এই পদে আবেদন করতে পারবেন