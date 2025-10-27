উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বক্তব্য নিয়ে ‘বিভ্রান্তি’, সরকারের বিবৃতি

সুপ্রভাত ডেস্ক »

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ‘উপদেষ্টা পরিষদের কার্যক্রম’ নিয়ে কিছু মন্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর ‘বিভ্রান্তি’ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিট দ্য রিপোটার্স অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম উপদেষ্টা পরিষদের কার্যক্রম নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন, যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

বস্তুত, সরকারের গৃহীত সংস্কার ও নীতিমালা প্রণয়নের কাজ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে এটা সঠিক নয়, বরং সংস্কার কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলমান থাকবে।

এছাড়া উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর না করা পর্যন্ত নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে।

