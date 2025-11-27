আপ বাংলাদেশকে চায় না এনসিপি, পেছালো জোট গঠন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে নতুন জোট গঠনের আলোচনা থাকলেও শেষ মুহূর্তে এনসিপির আপত্তিতে আপ বাংলাদেশকে সঙ্গে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে স্থগিত হয়ে গেছে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক জোটের ঘোষণা। ফলে চার দলের প্রত্যাশিত জোট গঠনের উদ্যোগ পেছাতে বাধ্য হয়েছে।
এ প্রসঙ্গে এবি পার্টির সহ দপ্তর সম্পাদক মশিউর রহমান মিলু ঢাকা পোস্টকে বলেন, বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে জানিয়ে দেব। এটা হঠাৎ করে মাঝরাতে স্থগিত হয়েছে। আমাদের শরিক যারা, তাদের ভেতরে ডিসকাশনের কিছু বিষয় আছে৷ এনসিপির অনেক জুনিয়র নেতারা আছে, বোঝার জায়গা আছে, এই জায়গা থেকে আমরা একটু দেরি করছি৷
তিনি বলেন, এনসিপি আপ বাংলাদেশকে নিতে চাচ্ছে না৷ তাদের নিজেদের মধ্যে কোন্দল আছে৷ জোট হবে তবে একটু দেরি হচ্ছে৷
নতুন জোট গঠনে আলোচনার মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ)। এই চার দল নিয়ে নতুন জোটের আত্মপ্রকাশের কথা ছিলো আজ। তবে সেই বৈঠক ভেস্তে গেছে।
এনসিপির একটি সূত্র জানিয়েছে, গতকাল রাতে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়৷ বৈঠকের আলোচনায় আপ বাংলাদেশকে জোটে নিতে রাজি হয়নি দলের একাংশ। জোটে আপ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বৈঠকে পাস করাতে পারেনি এনসিপি৷ তাই আপাতত জোটের আলোচনা পিছিয়ে গেছে৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিপির এক কেন্দ্রীয় নেতা জানিয়েছেন, গতকাল রাতের বৈঠকে এনসিপির কয়েকজন নেতা আপ বাংলাদেশকে নিয়ে জোট করতে চায়নি৷ শেষ এনসিপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ বাংলাদেশকে নিয়ে জোট করবে না৷ এখন জোট সম্ভাবনার অন্য দল যদি বলে তারা আপ বাংলাদেশ ছাড়া জোট করবে না! তাহলে তো জোট অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে৷ এজন্য আলোচনা চলছে৷ আপাতত আজকের বৈঠক হচ্ছে না৷
ইউনাইটেড পিপলস (আপ) বাংলাদেশের আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ঢাকা পোস্টকে বলেন, জোটগঠন প্রক্রিয়া পিছিয়েছে। আলাপ-আলোচনা চলছে। কনফার্ম হলে জানাতে পারবো।
এনসিপি নাকি আপ বাংলাদেশকে নিয়ে জোট করতে চায় না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কিছু জানানো হয়নি।