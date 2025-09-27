আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে শেষ হলো ব্যাংকার্স ফ্যামিলি গেট-টুগেদার ২০২৫

সুপ্রভাত ডেস্ক »
“বন্ধুত্বে হাসি, ব্যাংকের বাইরে নতুন ঐকতান – Bonding beyond Banking” স্লোগানকে সামনে রেখে ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রামের আয়োজনে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ফ্যামিলি গেট-টুগেদার ২০২৫।
গতকাল শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাতে বন্দরনগরীর দি কিং অব চিটাগং-এ ব্যাংকারদের মিলনমেলা আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারবর্গ।
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ফেস্টুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় কোরআন তেলাওয়াত, প্রয়াতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন ও দোয়া, জাতীয় সংগীত পরিবেশনা এবং অতিথি অভ্যর্থনা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. মকবুল হোসেন। তিনি ব্যাংকার্স ক্লাব চট্টগ্রামের সদস্যদের নিরলস পরিশ্রমকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতে কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।
ফ্যামিলি গেট-টুগেদারের আহ্বায়ক ও ব্যাংকার্স ক্লাবের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যাংকার কায়েস চৌধুরী স্বাগত বক্তব্যে ক্লাবের বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা প্রদানকারী স্পনসর প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
এছাড়া বক্তব্য রাখেন এনআরবি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার উদ্দিন এবং সাউথ-ইস্ট ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল আমীন। তাঁরা ব্যাংকার্স ক্লাবের সার্বিক কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল ইসলাম চৌধুরী, ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।