আজ থেকে বাড়তি দামে ভোজ্যতেল বিক্রি

দেশের বাজারে ভোজ্যতেলের দাম বেড়েছে ৬ টাকা। নতুন এই মূল্য আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) থেকে কার্যকর হচ্ছে।
গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর) ভোজ্যতেলের দাম বাড়ানোর বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা ও আন্তর্জাতিক বাজারের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এ নতুন মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে।
নতুন দাম অনুযায়ী- লিটারে ৬ টাকা বাড়িয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটার ১৯৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫ লিটারের বোতলজাত সয়াবিন তেলের নতুন দাম ৯৫৫ টাকা। এছাড়া খোলা সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটার ১৭৬ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।