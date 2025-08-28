অক্টোবরে কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজার বিমানবন্দরে আগামী অক্টোবরের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।
শেখ বশিরউদ্দীন জানান, কক্সবাজার বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। অক্টোবরের মাঝামাঝিতে প্রথমে সীমিত আকারে একটি ফ্লাইট দিয়ে আন্তর্জাতিক অপারেশন শুরু হবে। পরে ধাপে ধাপে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি আকর্ষণীয় মূল্যে যাত্রীদের টিকিট দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।
এর আগে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন শেখ বশিরউদ্দীন। পরে আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন ঘুরে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রকল্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।
পরিদর্শনকালে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম নাসরীন জাহান, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিনসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতে, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর ফলে কক্সবাজার পর্যটন শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকদের সরাসরি কক্সবাজারে আসা সহজ হবে- যা দেশের পর্যটন খাত ও বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
এ সময় বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক বলেন, সম্প্রসারিত রানওয়ে ভবিষ্যতে বড় বড় বিমান অবতরণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এজন্য ভবিষ্যতে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।
উল্লেখ্য, কক্সবাজার বিমানবন্দরের ৯ হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়েকে সম্প্রসারণ করে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মানের করতে ১০ হাজার ৭০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে।