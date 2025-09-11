‘হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও নুরকে বিদেশ নিতে গড়িমসি করছে সরকার’

সুপ্রভাত ডেস্ক »
গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ করে বলেছেন, নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নিতে সরকার গড়িমসি করছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই অভিযোগ করেন তিনি।
মামুন বলেন, নুরের নাক ও মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগায় দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নেওয়া জরুরি। কিন্তু তাকে বিদেশ না নিয়ে এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তার না করে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার টালবাহানা শুরু করেছে।
তিনি আরও বলেন, ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসায় তারা সন্তুষ্ট হলেও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া জরুরি। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নিচ্ছে না। একইসঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের উপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে এখনো দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখছি না।
এর আগে গত ২৯ আগস্ট রমনার বিজয়নগর এলাকায় জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত হন সংগঠনটির সভাপতি নুরুল হক নূর। এরপর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক নাম্বার কেবিনে তার চিকিৎসা চলছে।