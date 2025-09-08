হত্যা মামলায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে খিলগাঁও থানাধীন এলাকায় সালাউদ্দিন সুমন নিহতের মামলায় সাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মুহাম্মদ আসাদুর রহমান তাকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আবেদন করেন। ওইদিন আদালত এ বিষয়ে শুনানির জন্য আজ দিন ধার্য করেন। এদিন সকালে কারাগার থেকে তাকে আদালতে আনা হয়। শুনানি শেষে আদালত এ মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখান। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর খিলগাঁও থানাধীন এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন ভিকটিম সালাউদ্দিন সুমন। এ সময় আসামিদের ছোড়া গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে সালাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় ভিকটিমের স্ত্রী হত্যা মামলাটি দায়ের করেন।