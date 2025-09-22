সুপার টাইফুন রাগাসার তাণ্ডবের আগে সতর্ক হংকং, বন্ধ বিমানবন্দর

প্রবল শক্তি নিয়ে হংকংয়ের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে টাইফুন রাগাসা। বহু বছরের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী এই সুপার টাইফুনের তাণ্ডবের আগে বেশ সতর্ক অঞ্চলটি।

আর এরই অংশ হিসেবে রাগাসার প্রভাব মোকাবিলায় হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ করা হচ্ছে। টাইফুন আতঙ্কে মঙ্গলবার রাত থেকে ৩৬ ঘণ্টার জন্য সব যাত্রীবাহী ফ্লাইট স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

বার্তাসংস্থাটি বলছে, হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে ৩৬ ঘণ্টার জন্য যাত্রীবাহী সব ফ্লাইট বন্ধ রাখবে বলে জানিয়েছে কান্তাস এয়ারওয়েজ। এশিয়ার অন্যতম প্রধান আর্থিক কেন্দ্র এই অঞ্চলটি বহু বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার টাইফুনের আঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কান্তাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত বিমানবন্দর বন্ধ থাকবে। এ সময় যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে হংকং এয়ারপোর্ট অথরিটির এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং টাইফুন মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে বিমানবন্দর বন্ধের বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

হংকং অবজারভেটরি জানিয়েছে, সোমবার দুপুরে সর্বনিম্ন সতর্কতা সংকেত জারি করা হবে এবং রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে তা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা হবে। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়া দ্রুত খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বুধবার পুরো শহরে দমকা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবে, আর সমুদ্র উপকূল ও উঁচু স্থানে বাতাসের গতি হারিকেনের মতো হতে পারে।

ইতোমধ্যে সোমবার সকাল থেকেই নগরবাসী প্রয়োজনীয় পণ্য মজুত করতে শুরু করেছে। সুপারমার্কেটে দীর্ঘ সারি দেখা গেছে, দুধের মতো পণ্য দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। আবার কাঁচাবাজারে সবজির দাম স্বাভাবিকের চেয়ে তিনগুণেরও বেশি হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এর আগে শহরের সবচেয়ে বড় এয়ারলাইন ক্যাথে প্যাসিফিক রোববার জানিয়েছিল, তারা ঝড়ের প্রভাব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। যদিও তখনো তাদের ফ্লাইট ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তবে পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে তা প্রভাবিত হতে পারে।

এদিকে ফিলিপাইন সোমবার রাজধানী ম্যানিলা ও উত্তর লুজনসহ দেশের বড় একটি অংশে সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে। দেশটিতে তীব্র ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের হুমকি তৈরি করেছে রাগাসা।

