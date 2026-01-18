সীতাকুণ্ডে হত্যা-ডাকাতিসহ ১৩ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে আলোচিত মাইন উদ্দিন হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি মো. আল আমিন সাগরকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম মহানগরের পাঁচলাইশ থানার শোলকবহর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃত আল আমিন সাগর সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে। তিনি গত বছরের ১৩ অক্টোবর সীতাকুণ্ড থানায় দায়ের হওয়া একটি হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে যে সীতাকুণ্ড থানার হত্যা মামলার অন্যতম আসামি মো. আল আমিন সাগর শোলকবহর এলাকায় অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
চট্টগ্রাম র্যাবের সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, আল আমিন সাগরের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানা এবং সীতাকুণ্ড থানায় অস্ত্র, ডাকাতি, চুরি ও বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ মোট ১৩টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তারের পর পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে সীতাকুণ্ড মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।