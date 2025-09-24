সিইপিজেডের দুই কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (সিইপিজেড) দুটি কারখানার শত শত শ্রমিক বকেয়া বেতনের দাবিতে করেছেন।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে তারা চট্টগ্রামের ফ্রি-পোর্ট এলাকার বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করেন। এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
জানা গেছে, ইপিজেডের নাসা গ্রুপের দুটি কারখানায় প্রায় দুই হাজার ২০০ শ্রমিক রয়েছে। অক্টোবর মাস থেকে কারখানা দুটি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন মালিকপক্ষ। এতে শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভে নামেন।
চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের এসপি আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ঢাকা পোস্টকে বলেন, নাসা গ্রুপের দুটি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে মালিকপক্ষ। এখন শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন। আমরা তাদেরকে বিমানবন্দর সড়ক থেকে বুঝিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। এখন মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।